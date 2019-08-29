Подробности исчезновения мужчины в Туле

Myslo сообщал о розыске вчера.

Подробности сообщила в соцсетях Екатерина Рыбкина.

Она рассказала, что мужчина вышел из дома на ул. Октябрьской (в Заречье) и домой не вернулся. Ему 75 лет и он после инсульта, ходит медленно и говорит неразборчиво.

– С собой у него был телефон, симка МТС, пытаемся узнать как-то, где сейчас находится телефон (пока что он включён и работает, но трубку никто не поднимает). Само собой, прозванием больницы и т. д.



А тех из вас, кто живет в Заречье, я хочу попросить внимательно присматриваться сегодня и ближайшие несколько дней к пожилым мужчинам в вашем районе, возможно, вы случайно можете его увидеть.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: рубашка с коротким рукавом с бело-голубым рисунком, жилет оливкового цвета, брюки классические зеленоватого цвета, сандалии черные.



Если вдруг у вас появится какая-то информация, пожалуйста, позвоните: +7 (961) 15-15-999.

Близкие мужчины обозначили предполагаемые места, куда мужчина мог пойти. Подробности в посте Екатерины.

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