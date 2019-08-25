Каким должен быть распорядок дня школьника: советы Роспотребнадзора

Первоклассникам соблюдение режима дня помогает быстрее привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учёбу. Очень важно приучать детей ложиться и вставать в одно и то же время. Чтобы проснуться в 7.00, следует ложиться с 21.00 до 22.00. Примерные нормы ночного сна для школьников:

1-4 класс – 10-10,5 часов,

5-7 классы – 9,5-10 часов,

6-9 классы – 9-9,5 часов,

10-11 классы – 8-9 часов.

Первоклассникам рекомендуется спать днём – хотя бы час-полтора. Чтобы засыпать без проблем, следует соблюдать несколько простых правил: ложиться в одно и то же время, перед сном не употреблять тяжелую пищу (мясные продукты, сладости, крупы), после 19.00 прекратить шумные игры, ограничить использование гаджетов. Полезно перед сном гулять на свежем воздухе и читать. Спать лучше в полной темноте и в хорошо проветренной комнате.

Утром рекомендуется зарядка на 10-15 минут. Её следует делать в проветренной комнате, а в теплое время года – при открытом окне или на улице. После зарядки проводятся обязательно водные и гигиенические процедуры.

Питание школьника должно быть разнообразным, богатым белками, микроэлементами и витаминами. Для школьников рекомендуется 4–5-разовое питание. Приучайте ребёнка обязательно завтракать, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часа.

Перед выполнением домашних заданий необходим отдых не менее двух часов. Основная часть времени должна отводиться прогулкам на свежем воздухе, которая может сопровождаться подвижными играми или спортивными занятиями.

На приготовление домашних уроков в режиме дня школьников младших классов рекомендуется отводить полтора-два часа, средних классов – 2-3 часа, старших классов – 3-4 часа. Начинать выполнение домашних заданий лучше с более легких постепенно переходя к более сложным. Можно чередовать письменные задания с устными. Каждый 30-40 минут нужно делать перерывы.