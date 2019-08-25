Житель Одоевского района обокрал соседа по даче

В Одоевском районе полицейские установили подозреваемых в совершении кражи металлоконструкций с дачного участка. Владелец приехал на участок после длительного отсутствия и, увидев, что стал жертвой преступления, обратился в полицию.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению может быть причастен 38-летний сосед потерпевшего. «На дело» он пошёл с ранее судимым 32-летним знакомым. Возбуждено и расследуется уголовное дело.