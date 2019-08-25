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Тульские велосипедисты привезли медали из Омска
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские велосипедисты привезли медали из Омска

Там прошли Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 15-16 лет. В первый день состязаний туляки получили медали в гите на 1000 м с места и 500 м с ходу – Денис Петухов завоевал золото, а Дмитрий Чувинов – серебро. 

У девушек в гите на 500 м первое место заняла тулячка Диана Печенкина. В рамках Всероссийских соревнований состоялся омниум, победу в нём одержал туляк Денис Хилькович.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:19 +6
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