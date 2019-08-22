Где на тульских дорогах расположены треноги: карта

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Тульская Госавтоинспекция опубликовала местоположение передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: здесь треноги будут расположены с 23 августа по 5 сентября.

Myslo нарисовал карту для тульских автомобилистов:

Посмотреть, где на дорогах Тульской области располагаются стационарные камеры, можно здесь.

Кстати, в нашем регионе перед треногами теперь стоят соответствующие дорожные знаки, чтобы заранее предупредить водителей. Они будут выставляться не ближе чем за 150 метров, если фиксируется скорость более 60 км/ч, и не ближе чем за 50 метров при фиксации скорости менее 60 км/ч. Подробнее здесь.