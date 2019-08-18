В Тульской области перед «треногами» обязаны стоять предупреждающие знаки

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На дорогах в Тульской области перед «треногами» появились соответствующие дорожные знаки. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник рассказал, все ли передвижные камеры фото- и видеофиксации должны быть оборудованы «предупреждениями».

Родион Дудник – Система фото- и видеофиксации нарушений ПДД работает на территории Тульской области с 2015 года. В регионе 90 стационарных камер и 25 передвижных. В июне текущего года на Госсовете, который проводил президент, было сказано, что необходимо дисциплинировать водителей транспортных средств, поэтому всю систему фото- и видеофиксации необходимо применять для снижения травматизма при ДТП и сохранении жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Было принято решение, что все «треноги» будут оборудованы, в том числе, и временными знаками видеоконтроля.

Сейчас мы перед каждым передвижным комплексом устанавливаем эти знаки, чтобы заблаговременно предупредить водителей.

Родион Дудник отметил, что все камеры работают в соответствии с тем перечнем, который в минтранс еженедельно предоставляет ГИБДД на основе анализа мест концентрации ДТП.

Министр напомнил, что все «треноги» являются государственной собственностью правительства Тульской области. За повреждение камеры «всегда будет наступать ответственность в соответствии с законодательством».

– Все наши меры направлены только на то, чтобы сохранить жизни и снизить травматизм. Призываю всех соблюдать ПДД, не превышать скорость и с пониманием относиться к тем мерам, которые применяет правительство Тульской области для снижения аварийности и профилактики ДТП, — сказал Родион Дудник.

Отметим, что знаки будут выставляться не ближе чем за 150 метров, если фиксируется скорость более 60 км/ч, и не ближе чем за 50 метров при фиксации скорости менее 60 км/ч.