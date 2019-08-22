В ДТП под Тулой погибла учительница истории

53-летняя женщина — водитель «Фольксвагена» — от полученных травм скончалась в больнице.

Как оказалось, погибшая — Тамара Васильевна Чайкова — преподаватель тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова .

Учебное заведение на своем сайте разместило некролог в память о Татьяне Васильевне:

– Ушла из жизни наша коллега, замечательный человек, профессионал своего дела, учитель истории Чайкова Тамара Васильевна. В результате автомобильной аварии она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Мы будем помнить ее как чуткого и отзывчивого человека и мудрого наставника учеников.

Прощание с Тамарой Васильевной состоится 23 августа в 9.00 по адресу: ул. Генерала Маргелова, дом 5, кв. 74, в 10.00 отпевание во Всехсвятском соборе (пересечение ул. Л. Толстого и ул. Пирогова).

Помним. Скорбим.