В ДТП под Тулой погибла учительница истории
Тамара Васильевна Чайкова была преподавателем тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова.
Ранее Myslo сообщал об аварии, которая случилась 20 августа на 74-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». Примерно в 22.55 в районе поворота на населенный пункт Берники автомобиль «Мицубиси Галант», по предварительным данным, выехал на встречку и врезался в «Фольксваген Поло». В аварии пострадали три человека.
53-летняя женщина — водитель «Фольксвагена» — от полученных травм скончалась в больнице.
Как оказалось, погибшая — Тамара Васильевна Чайкова — преподаватель тульского лицея №2 им.
Б. А. Слободскова.
Учебное заведение на своем сайте разместило некролог в память о Татьяне Васильевне:
– Ушла из жизни наша коллега, замечательный человек, профессионал своего дела, учитель истории Чайкова Тамара Васильевна. В результате автомобильной аварии она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Мы будем помнить ее как чуткого и отзывчивого человека и мудрого наставника учеников.
Прощание с Тамарой Васильевной состоится
23 августа в 9.00 по адресу: ул. Генерала Маргелова, дом 5, кв. 74, в 10.00 отпевание во Всехсвятском соборе (пересечение ул. Л. Толстого и ул. Пирогова).
Помним. Скорбим.
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