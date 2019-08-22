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В ДТП под Тулой погибла учительница истории

В ДТП под Тулой погибла учительница истории

Тамара Васильевна Чайкова была преподавателем тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова.

Ранее Myslo сообщал об аварии, которая случилась 20 августа на 74-м км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». Примерно в 22.55 в районе поворота на населенный пункт Берники автомобиль «Мицубиси Галант», по предварительным данным, выехал на встречку и врезался в «Фольксваген Поло». В аварии пострадали три человека.
 
53-летняя женщина — водитель «Фольксвагена» — от полученных травм скончалась в больнице.
 
Как оказалось, погибшая — Тамара Васильевна Чайкова — преподаватель тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова.
 
Учебное заведение на своем сайте разместило некролог в память о Татьяне Васильевне:
 
– Ушла из жизни наша коллега, замечательный человек, профессионал своего дела, учитель истории Чайкова Тамара Васильевна. В результате автомобильной аварии она получила травмы, несовместимые с жизнью.
 
Мы будем помнить ее как чуткого и отзывчивого человека и мудрого наставника учеников.
 
Прощание с Тамарой Васильевной состоится 23 августа в 9.00 по адресу: ул. Генерала Маргелова, дом 5, кв. 74, в 10.00 отпевание во Всехсвятском соборе (пересечение ул. Л. Толстого и ул. Пирогова).
Помним. Скорбим.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:12 +1
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