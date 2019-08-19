Экологическое ЧП в тульских Комарках: Нефтепродукты продолжают вылезать наружу из-под доломита

Фото Дмитрия Дзюбина.

При этом отходы до сих пор не могут назвать однозначно, даже имея заключение химиков на руках. Расскажем почему.

Сегодня, 19 августа, в многострадальном поселке Комарки продолжали ликвидировать нефтесодержащие отходы. Корреспонденты Myslo побывали на месте событий.

Заместитель главы администрации — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин:

Роман Мурзин - Когда проблему в Комарках обнаружили, мы приняли коллегиальное решение, что будем изымать с места загрязненный грунт, утилизировать его и наблюдать. Нам хватило суток, чтобы остановить эти работы: мы вывезли порядка 80 кубометров загрязненного грунта, но яма заполнилась нефтесодержащим веществом в том же объеме. Мы поняли, что это не выход. Чем больше грунта мы будем вывозить, тем больше места для замещения этим веществом будет освобождаться. Яма заполняется вновь. Мы привлекли специалистов из ТулГУ, экологов и геофизиков. Они выдали нам техническое решение: яму засыпали доломитовой мукой, отсевом известняка. По нашим прогнозам он должен вступить в доброкачественную реакцию с нефтесодержащим веществом. С течением времени образуется твердая поверхность, которая позволит оставить это вещество в земле без причинения вреда окружающей среде.

По словам Мурзина, получено экспертное заключение по составу вещества. Есть подтверждение, что по химическому составу оно не несет вреда жизни и здоровью человека.

- У нас есть химический анализ этого вещества, и он ни на что из известных соединений не похож, — говорит Роман Мурзин. — Нас уже обвиняли в отсутствии конкретики. Но мы по-прежнему не можем назвать это вещество однозначно, даже имея на руках результаты анализа. У этих отходов сложный химический состав, там есть и фракции, характерные для битума, и для гудрона. То есть по сути, это нефтесодержащие (с небольшим процентом содержания самой нефти) отходы.

По словам Романа Мурзина, на засыпке доломитовой мукой «нефтепродуктового болотца» власти не остановятся.

Это лишь первый этап работ.

А пока в течение ближайшей недели власти вместе с подрядной организацией ООО «Аквастронг» будут продолжать наблюдать за «поведением» отходов.

Сейчас же из-под слоя доломитовой муки в разных местах появляются «ручейки» черной жижи: разогретые солнцем нефтепродукты прорываются наружу.

- Мы понимаем, что если уж это вещество себя проявило, есть опасность и подземного загрязнения. Мы вырабатываем техническое решение на проведение комплекса геологических и геофизических изысканий, которые позволят нам определить площадь и структуру загрязнения. Эту работу мы завершим до 1 ноября. И уже дальше мы будем разрабатывать проектную документацию. Это сложный процесс, это ЧП незаурядное, мы впервые сталкиваемся с подобным явлением. И мы понимаем, что без проектных работ нам эту ситуацию не решить.

Кто же сливал эти отходы в комарковское болото в 90-х? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Или пока нет.

Власти находятся на связи с правоохранителями, которые расследуют ситуацию. Возбуждены административные производства, но о результатах говорить рано.

- Расположенные по соседству с этим местом строения используются как жилые дома с конца XX века, — говорит Мурзин. — Жители здесь очень активные, неравнодушные. Если бы отходы сюда начали свозить в их бытность, они бы били во все колокола. Скорее всего, свалку образовали здесь гораздо раньше, до 1996 года. Это, конечно, усложняет процедуру доказывания. Но работа по установлению виновника идет. Конечно же, виновных очень хотелось бы найти.

Местные жители говорят, что отходы сливали сюда с Комбайнового завода. Подтвердить или опровергнуть это сейчас непросто. Предприятие обанкротилось несколько лет назад. Однако, по нашим данным, компетентные ведомства в ходе расследования все же запросили архивные документы.

К слову, о местных жителях. Жильцы расположенных поблизости домов сейчас жалуются на сильную химическую вонь, исходящую от места захоронения отходов. Слова чиновников о том, что это не опасно для жизни и здоровья, людей не успокаивают.

- Закройте вы эту лужу бетонной плитой, — предлагает смелое решение местный житель, который присоединился к беседе. — Дышать вечером невозможно, окна не откроешь! Тут вообще с экологией беда из-за этих отходов. Раньше я рыбу ловил в местном пруду, а теперь она там даже не водится.

Проблему жителей чиновники пообещали взять на контроль.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин:

Кирилл Сорокин - Ранее мы произвели отбор проб вещества и сейчас можем однозначно сказать, что эти отходы относятся к 4-му классу опасности, то есть, практически не опасны. В то же время министерство природных ресурсов и экологии возбудило административное производство и проводит расследование для установления фактов сброса данных отходов в окружающую среду, а также принадлежность данного вещества к конкретному объекту хозяйственной и иной деятельности. Расследование продолжается.

По словам Кирилла Сорокина, в настоящее время определить ущерб окружающей среде пока невозможно. Место загрязнения локализовано, объем загрязняющего вещества сократился. В дальнейшем специализированная организация даст развернутый ответ по ситуации.

Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество (предположительно, битум) начало сочиться из земли.

Сейчас специалисты наблюдают за химической реакцией.

После образования твердой «корки» место засыплют плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

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