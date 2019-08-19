В Тульской областной библиотеке пройдут консультации Роспотребнадзора

Ежеквартально сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проводят бесплатные консультации в Тульской областной научной библиотеке. Все желающие смогут получить разъяснения, связанные с защитой прав потребителей.

Как отстоять свои права, не дать обмануть себя при выборе товара, работы или услуги, что делать в случае, если вы пострадали от недобросовестных продавцов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в среду, 21 августа.