В Тульской областной библиотеке пройдут консультации Роспотребнадзора
Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам потребительского законодательства.
Ежеквартально сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проводят бесплатные консультации в Тульской областной научной библиотеке. Все желающие смогут получить разъяснения, связанные с защитой прав потребителей.
Как отстоять свои права, не дать обмануть себя при выборе товара, работы или услуги, что делать в случае, если вы пострадали от недобросовестных продавцов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в среду, 21 августа.
Консультации пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.
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