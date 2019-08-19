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В Тульской областной библиотеке пройдут консультации Роспотребнадзора

В Тульской областной библиотеке пройдут консультации Роспотребнадзора

Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам потребительского законодательства.

Ежеквартально сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проводят бесплатные консультации в Тульской областной научной библиотеке. Все желающие смогут получить разъяснения, связанные с защитой прав потребителей.

Как отстоять свои права, не дать обмануть себя при выборе товара, работы или услуги, что делать в случае, если вы пострадали от недобросовестных продавцов? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить в среду, 21 августа.

Консультации пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 0
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