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В Плеханово 12-летний подросток на Daewoo Nexia сбил пенсионерку

В Плеханово 12-летний подросток на Daewoo Nexia сбил пенсионерку

Пожилую женщину госпитализировали с различными травмами.

В воскресенье, 18 августа, в 17.10, на улице Некрасова в поселке Плеханово, 12-летний житель местного табора, находясь за рулём Daewoo Nexia, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и сбил 67-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают взрослым о необходимости пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль автомобиля, мотоцикла или скутера. Во время каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от транспортных средств.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:06 +3
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