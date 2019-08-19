В Плеханово 12-летний подросток на Daewoo Nexia сбил пенсионерку

В воскресенье, 18 августа, в 17.10, на улице Некрасова в поселке Плеханово, 12-летний житель местного табора, находясь за рулём Daewoo Nexia, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и сбил 67-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают взрослым о необходимости пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль автомобиля, мотоцикла или скутера. Во время каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от транспортных средств.