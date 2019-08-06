Фестиваль «Школодром-2019»: встречаем первые команды!

Всего за сутки регистрацию на фестиваль прошли уже 9(!) команд. Торопитесь, количество мест ограничено!

Наш любимый фестиваль « Школодром » уже скоро! Сегодня мы знакомим вас с нашими первыми участниками, потрясающими семьями, красивыми и талантливыми. Рады видеть всех вас на Myslo!

команда «ёжики»

Участники: Аркуш Владимир Михайлович, папа,

Аркуш Евгения Васильевна, мама,

Аркуш Никита Владимирович, старший сын, ученик лицея №2, капитан,

Аркуш Михаил Владимирович, дедушка. Девиз: «Сильные и смелые,

Ловкие, умелые,

Ёжики колючие!

И во всем мы лучшие!»

Вот что пишет семья Аркуш: – Семья — это смысл жизни, это дом, в котором тебя любят и ждут. Мы проводим много времени вместе. Любим гулять, играть, веселиться, участвовать в конкурсах. Это очень объединяет, мы многому учимся друг у друга. Мы стали более мобильными, легкими на подъем. Сейчас понимаем друг друга без слов, как будто думаем об одном. Наши дети учат нас улыбаться и не обращать внимания на невзгоды. От этого хочется жить и стремиться к новым высотам. В свою очередь нам помогают родители своим жизненным опытом и добрым словом. Одной из важных традиций является то, что представители одной семьи занимались одним видом деятельности. Так рождались целые династии. В нашей семье несколько поколений военных, надеемся, что данная традиция будет продолжаться и дальше, так как в нашей семье подрастают настоящие мужчины. Мы очень хотим еще раз поучаствовать в «Школодроме»! В третий раз!

Команда «Вечный двигатель»

Участники: Севостьянова Галина Эдуардовна, мама капитана команды,

Севостьянов Максим Вадимович, 13 лет, 7 класс — капитан,

Иванов Антон Александрович, брат капитана. Участвовали в «Школодроме» в 2017 и 2018 годах. Девиз:

«Вечный двигатель, друзья, — наша дружная семья,

Мы всегда вперед стремимся — трудно нам остановиться,

Почему только вперед? Там нас всех победа ждет!»

команда «радуга»

Участники:

Синяева Ксения, 14 лет, капитан команды, учится в 8 классе ЦО №46, также учится в школе искусств, имеет много дипломов и почетных грамот, занимается плаванием (2 юношеский разряд),

Синяева Светлана, мама, бухгалтер,

Синяева Ольга, бабушка, пенсионер.

– Мы уже принимали участие в «Школодроме»-2017, 2018, нам очень понравилось. Были очень необычные задания, атмосфера праздника была — супер! Поэтому не можем пропустить участия и в этом году!



Девиз: «Ни шагу назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе!»

команда «Кеды»

Участники:

Лосев Антон Сергеевич, капитан, 9 лет, ученик школы №39,

Мезенцева Ирина Александровна, мама, работник культуры,

Лосев Сергей Львович, папа, инженер-лаборант в фирме по ремонту дорог.

Девиз: «Хоть в одном мы будем кеде, всё равно придем к победе!»

команда «леончики»

Участники:

Леонова Елена Николаевна, просто супермама: занимается детьми, уютом дома и изготовлением фотокниг и фотосувениров,

Леонов Евгений Юрьевич, просто суперпапа: велолюбитель, мотолюбитель, волейбололюбитель,

Леонов Роман Евгеньевич, 9 лет, просто суперсын: пловец, обладатель золотого значка ГТО I степени, c семьей занял 3-е место на региональном фестивале «Мама, папа, я», участник фестиваля ЦФО «Мама, папа, я» в Рязанской области,

Леонова Кристина Евгеньевна, 3 года, просто супердочь: солнышко семьи, любит петь, танцевать и одаривать всех своей улыбкой.

Девиз:



«Мы всегда шагаем вместе,

Мы всегда во всем друзья, любим даже одни песни,

Мама, папа, я и я!»

команда «туляки» Участники: Михаил Храмцов, 12 лет, капитан,

Юра, папа,

Света, мама. Девиз: «Тула — мы, Тула — я, Тула — Родина моя».

команда «домашние эльфы» Участники:

Прокофьев Дмитрий Александрович, папа,

Прокофьева Екатерина Владимировна, мама,

Прокофьев Илья Дмитриевич, 8 лет, сын, капитан,

Прокофьева Екатерина Дмитриевна, 5 лет, дочь. Мы семья спортивная, дружная, креативная! Любим и учение, и развлечения, друг другу всегда помогаем и смело по жизни шагаем! Девиз: «В поле не воин один! Нас четверо, мы победим!»





команда «улыбка»

Участники:

Экгардт Дмитрий Андреевич, 35 лет, папа,

Экгардт Ирина Юрьевна, 36 лет, мама,

Экгардт Даниил Дмитриевич, 16 лет, сын,

Экгардт Алиса Дмитриевна, 9 лет, дочь.

Девиз: «От улыбки станет всем светлей!»

команда «молния»

Участники:

Дроздецкая Елена Сергеевна, мама,

Дроздецкая Анна, ученица 2 класса МБОУ ЦО №22 – лицей искусств, капитан команды.

Девиз:

«Мы быстрые, как молния,

Привыкли побеждать,

И в этот раз попробуем всех вас переиграть!»

что такое «школодром»

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.

На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

Регистрация на сайте Myslo.ru уже открыта. В этом году мы набираем 30 команд — и только по регистрации на нашем портале Myslo.ru.

Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копия на koroleva_u@bk.ru ) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2019. ЗАЯВКА». В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Присылайте фото вашей команды. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа. Внимание! Если вы не получили ответ от редакции, что ваша заявка принята, звоните 57-07-07, доб. 811. Возможно, ваше письмо ушло в спам, а так быть не должно.

Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук, за второе и третье места — электросамокат и сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.

Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.

Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.

Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.

Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова. Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно. Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы. — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта. Расписание мастер-классов: 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4−6 лет);

14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7−9 лет);

15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7−9 лет);

16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10−12 лет);

17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10−12 лет). Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники «HelloROBO» представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.

Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш» . Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.