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Фестиваль «Школодром-2019»: встречаем первые команды!

Фестиваль «Школодром-2019»: встречаем первые команды!

Всего за сутки регистрацию на фестиваль прошли уже 9(!) команд. Торопитесь, количество мест ограничено!

Наш любимый фестиваль «Школодром» уже скоро! Сегодня мы знакомим вас с нашими первыми участниками, потрясающими семьями, красивыми и талантливыми. Рады видеть всех вас на Myslo!
 
команда «ёжики»

Участники:

  • Аркуш Владимир Михайлович, папа,
  • Аркуш Евгения Васильевна, мама,
  • Аркуш Никита Владимирович, старший сын, ученик лицея №2, капитан,
  • Аркуш Михаил Владимирович, дедушка.

Девиз:

«Сильные и смелые,
Ловкие, умелые,
Ёжики колючие!
И во всем мы лучшие!»
 

Вот что пишет семья Аркуш:

– Семья — это смысл жизни, это дом, в котором тебя любят и ждут.

Мы проводим много времени вместе. Любим гулять, играть, веселиться, участвовать в конкурсах. Это очень объединяет, мы многому учимся друг у друга. Мы стали более мобильными, легкими на подъем.

Сейчас понимаем друг друга без слов, как будто думаем об одном. Наши дети учат нас улыбаться и не обращать внимания на невзгоды. От этого хочется жить и стремиться к новым высотам.

В свою очередь нам помогают родители своим жизненным опытом и добрым словом. Одной из важных традиций является то, что представители одной семьи занимались одним видом деятельности. Так рождались целые династии. В нашей семье несколько поколений военных, надеемся, что данная традиция будет продолжаться и дальше, так как в нашей семье подрастают настоящие мужчины.

Мы очень хотим еще раз поучаствовать в «Школодроме»! В третий раз!

Команда «Вечный двигатель»

Участники:
  • Севостьянова Галина Эдуардовна, мама капитана команды,
  • Севостьянов Максим Вадимович, 13 лет, 7 класс — капитан,
  • Иванов Антон Александрович, брат капитана.

Участвовали в «Школодроме» в 2017 и 2018 годах.

Девиз:

«Вечный двигатель, друзья, — наша дружная семья,
Мы всегда вперед стремимся — трудно нам остановиться,
Почему только вперед? Там нас всех победа ждет!»
 
команда «радуга»

Участники:

  • Синяева Ксения, 14 лет, капитан команды, учится в 8 классе ЦО №46, также учится в школе искусств, имеет много дипломов и почетных грамот, занимается плаванием (2 юношеский разряд),
  • Синяева Светлана, мама, бухгалтер,
  • Синяева Ольга, бабушка, пенсионер.
– Мы уже принимали участие в «Школодроме»-2017, 2018, нам очень понравилось. Были очень необычные задания, атмосфера праздника была — супер! Поэтому не можем пропустить участия и в этом году!

Девиз: «Ни шагу назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе!»
 
команда «Кеды»

Участники:
  • Лосев Антон Сергеевич, капитан, 9 лет, ученик школы №39,
  • Мезенцева Ирина Александровна, мама, работник культуры,
  • Лосев Сергей Львович, папа, инженер-лаборант в фирме по ремонту дорог.

Девиз: «Хоть в одном мы будем кеде, всё равно придем к победе!»

команда «леончики»

Участники:
 
  • Леонова Елена Николаевна, просто супермама: занимается детьми, уютом дома и изготовлением фотокниг и фотосувениров,
  • Леонов Евгений Юрьевич, просто суперпапа: велолюбитель, мотолюбитель, волейбололюбитель,
  • Леонов Роман Евгеньевич, 9 лет, просто суперсын: пловец, обладатель золотого значка ГТО I степени, c семьей занял 3-е место на региональном фестивале «Мама, папа, я», участник фестиваля ЦФО «Мама, папа, я» в Рязанской области,
  • Леонова Кристина Евгеньевна, 3 года, просто супердочь: солнышко семьи, любит петь, танцевать и одаривать всех своей улыбкой.
Девиз:

«Мы всегда шагаем вместе,
Мы всегда во всем друзья, любим даже одни песни,
Мама, папа, я и я!»
 
команда «туляки»

Участники:

  • Михаил Храмцов, 12 лет, капитан,
  • Юра, папа,
  • Света, мама.
Девиз: «Тула — мы, Тула — я, Тула — Родина моя».
 
команда «домашние эльфы»

Участники:

  • Прокофьев Дмитрий Александрович, папа,
  • Прокофьева Екатерина Владимировна, мама,
  • Прокофьев Илья Дмитриевич, 8 лет, сын, капитан,
  • Прокофьева Екатерина Дмитриевна, 5 лет, дочь.                                   Мы семья спортивная, дружная, креативная! Любим и учение, и развлечения, друг другу всегда помогаем и смело по жизни шагаем!
Девиз: «В поле не воин один! Нас четверо, мы победим!»

 
 
команда «улыбка»

Участники:

  • Экгардт Дмитрий Андреевич, 35 лет, папа,
  • Экгардт Ирина Юрьевна, 36 лет, мама,
  • Экгардт Даниил Дмитриевич, 16 лет, сын,
  • Экгардт Алиса Дмитриевна, 9 лет, дочь.

Девиз: «От улыбки станет всем светлей!»

команда «молния»

Участники:

  • Дроздецкая Елена Сергеевна, мама,
  • Дроздецкая Анна, ученица 2 класса МБОУ ЦО №22 – лицей искусств, капитан команды.
Девиз:
 
«Мы быстрые, как молния,
Привыкли побеждать,
И в этот раз попробуем всех вас переиграть!»
 
что такое «школодром»
Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.
 
На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
 
Регистрация на сайте Myslo.ru уже открыта. В этом году мы набираем 30 команд — и только по регистрации на нашем портале Myslo.ru.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копия на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2019. ЗАЯВКА». В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Присылайте фото вашей команды. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа.
 
Внимание! Если вы не получили ответ от редакции, что ваша заявка принята, звоните 57-07-07, доб. 811. Возможно, ваше письмо ушло в спам, а так быть не должно.
 
 
Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук, за второе и третье места — электросамокат и сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
 
 
На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
 
Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.
Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
 
 
Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.
 
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова.
 
Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.
 
 
Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.
 
 
Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.
 

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта.

Расписание мастер-классов:

  • 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4−6 лет);
  • 14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7−9 лет);
  • 15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7−9 лет);
  • 16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10−12 лет);
  • 17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10−12 лет).

Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники «HelloROBO» представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.
 
Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш». Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.
 

Еще один партнер нашего фестиваля — компания «Демидовская вода». Участники «Школодрома» получат бесплатно воду и лимонадики «Пью». Питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» насыщена кальцием, магнием, калием и фтором. Является продуктом повышенной экологической чистоты. Уникальное природное происхождение — артезианская скважина № 70401698 на территории водного бассейна курорта «Краинка», абсолютно защищённая от сточных и дождевых вод.

Ждем всех на веселый «Школодром-2019». Отличное настроение, теплую погоду и замечательные призы гарантируем!

 

Сюжет: Школодром-2019
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:41 +5
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