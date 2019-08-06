Психически больная жительница Суворова угрожала пистолетом женщине с ребенком

Происшествие случилось в одном из сетевых супермаркетов.

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания Росгвардии. Сотрудники задержали подозреваемую, в руках у которой находился пневматический пистолет, и передали следственно-оперативной группе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленницей оказалась 42-летняя местная жительница, состоящая на психиатрическом учете.

Женщина призналась в содеянном. По данному факту проводится проверка.