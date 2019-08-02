Юрий Цкипури пообщался со специалистами из немецкого города-побратима Тулы
С 29 июля по 1 августа мэр Тулы находился с деловым визитом в немецком городе Филлинген-Швеннинген, который является побратимом Тулы.
Основная цель визита — поддержание дружеских связей, а также установление деловых отношений.
30 июля Юрий Цкипури встретился с руководством города. Во время встречи тульский градоначальник рассказал об истории Тулы, развитии туризма, программах благоустройства и вручил подарки с тульской символикой.
На следующий день мэр Тулы пообщался с представителями немецких компаний, которые ведут бизнес на территории Российской Федерации. Юрий Иванович рассказал о работе тульских предприятий и о том, как развивается бизнес в Туле.
Глава города Тулы Юрий Цкипури:
Юрий Цкипури
– Сегодня Тула — это крупный промышленный центр с высоким интеллектуальным, научным и производственным потенциалом, развитой инфраструктурой. Экспорт-импорт товаров и услуг предприятий довольно разнообразен: от продукции пищевой отрасли до машиностроения и технологических разработок.
Как подчеркнул Юрий Цкипури, экономика Тулы в последние годы демонстрирует стабильный рост. Благодаря губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину в области создан благоприятный инвестиционный климат.
– Наш регион — надежный партнер для инвесторов. Область занимает шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, — сказал мэр.
Также Юрий Цкипури посетил клинику «Шварцвальд-Баар». Медицинское учреждение специализируется на всех типах заболеваний. В клинике имеется 25 отделений, в которых работает более 1,5 тыс. сотрудников.
– Поездка была плодотворной. Немецкие врачи поделились своим опытом, я рассказал о развитии медицины в Тульской области, реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в регионе. Такое взаимодействие позволяет обмениваться лучшими практиками и открывает новые горизонты для дальнейшего делового партнерства, — резюмировал мэр.