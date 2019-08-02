Юрий Цкипури пообщался со специалистами из немецкого города-побратима Тулы

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

С 29 июля по 1 августа мэр Тулы находился с деловым визитом в немецком городе Филлинген-Швеннинген, который является побратимом Тулы.

Основная цель визита — поддержание дружеских связей, а также установление деловых отношений.

30 июля Юрий Цкипури встретился с руководством города. Во время встречи тульский градоначальник рассказал об истории Тулы, развитии туризма, программах благоустройства и вручил подарки с тульской символикой.

На следующий день мэр Тулы пообщался с представителями немецких компаний, которые ведут бизнес на территории Российской Федерации. Юрий Иванович рассказал о работе тульских предприятий и о том, как развивается бизнес в Туле.

Глава города Тулы Юрий Цкипури:

Юрий Цкипури – Сегодня Тула — это крупный промышленный центр с высоким интеллектуальным, научным и производственным потенциалом, развитой инфраструктурой. Экспорт-импорт товаров и услуг предприятий довольно разнообразен: от продукции пищевой отрасли до машиностроения и технологических разработок.

Как подчеркнул Юрий Цкипури, экономика Тулы в последние годы демонстрирует стабильный рост. Благодаря губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину в области создан благоприятный инвестиционный климат.

– Наш регион — надежный партнер для инвесторов. Область занимает шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, — сказал мэр.

Также Юрий Цкипури посетил клинику «Шварцвальд-Баар». Медицинское учреждение специализируется на всех типах заболеваний. В клинике имеется 25 отделений, в которых работает более 1,5 тыс. сотрудников.

– Поездка была плодотворной. Немецкие врачи поделились своим опытом, я рассказал о развитии медицины в Тульской области, реализации национальных проектов в сфере здравоохранения в регионе. Такое взаимодействие позволяет обмениваться лучшими практиками и открывает новые горизонты для дальнейшего делового партнерства, — резюмировал мэр.