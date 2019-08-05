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В Туле на пр. Ленина маршрутка с людьми влетела в дерево и задымилась
Фото Сергея Старикова.

В Туле на пр. Ленина маршрутка с людьми влетела в дерево и задымилась

ЧП случилось возле бывшего артучилища.

5 августа около 17.00 на пр. Ленина в районе остановки «Ул. Мира» произошло ДТП с участием Ford Transit, следовавшего по маршруту №30 в сторону центра города.

В момент аварии в салоне находились три человека, никто не пострадал.

Как сообщил корреспонденту Myslo водитель микроавтобуса, он следовал в направлении улицы Советской. Внезапно перед ним появился Volkswagen Touareg. Водитель был вынужден уходить от столкновения с ним и ехавшими параллельно автомобилями. Сначала маршрутка въехала в основание остановки общественного транспорта, а затем — в дерево.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Движение на данном участке дороги не затруднено.

Спустя некоторое время автомобиль задымился. Прибывшие на место за 6 минут спасатели залили дымящийся Ford.

 

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