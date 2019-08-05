Жители Кимовска, Новомосковска, Донского и Узловского района смогут бесплатно проверить здоровье
Обследование проводится в рамках профилактической акции «Шаг к здоровью».
В проекте задействованы «Волонтеры-медики» — участники федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».
Обследование жителей вышеперечисленных районов пройдет с 5 по 11 августа. Публикуем график работы площадок в этот период.
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Заводской район, ул. Транспортная д. 3
|
07.08.
|
17.00−20.00
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сквер 30-летия ВЛКСМ
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09.08.
|
17.00−20.00
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ул. Павлова (площадка около д.31)
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07.08.
|
16.00 — 19.00
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ул. Стадионная, д. 1 (площадка МУ «Стадион»)
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13.08.
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10.00 — 13.00
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ул. Драгушиной (площадка около д.11)
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14.08.
|
16.00 — 19.00
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ул. Павлова (площадка около д.№ 6−8)
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17.08.
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13.30 — 16.30
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мкр Центральный, ул. Октябрьская, 18
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07.08.
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15.00 — 18.00
|
мкр Центральный, ул. Октябрьская, 91
|
09.08.
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17.00−20.00
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МО Смородинское
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08.08.
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10.00−13.00
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МО Смородинское
|
10.08.
Проект «Шаг к здоровью» работает все летние месяцы. Во дворах многоквартирных домов устанавливается специальная площадка, на которой дежурят специалисты. По вечерам на площадке проводится бесплатная диагностика основных показателей здоровья.
Лаборанты вместе с волонтерами-медиками проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряют артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом. Здесь же оперативно можно получить первичную консультацию врача-терапевта, а также ознакомиться с основами правильной техники скандинавской ходьбы.
Главный врач городской больницы имени
Ирина Рублевская
- Уже более 6,5 тысяч жителей Тулы стали участниками акции, которая направлена на обеспечение доступности и мобильности оказания первичной медпомощи. Проект шагает дальше, расширяет свои границы, выходя за пределы областной столицы. С 7 августа он будет доступен и для жителей еще четырех муниципальных образований региона: Кимовска, Новомосковска, Узловой и Донского. А это значит, что еще больше наших земляков смогут узнать о состоянии своего здоровья и в случае выявления тревожащих показателей, пройти дальнейшее комплексное обследование по месту жительства, вовремя заняться лечением и уберечь себя от возможных негативных последствий.
Также Ирина Витальевна отметила, что акция «Шаг к здоровью» имеет большую социальную значимость и решает одну из задач проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» — мотивирует людей к ведению здорового образа жизни, увеличивает ее продолжительность.
- С этого шага и выстраивается дальнейшее поведение человека, который начинает понимать значение своего здоровья, заботиться о своем завтрашнем дне и стремиться к долголетию, Ведь наше будущее зависит, прежде всего, от нас самих, — уверена Ирина Рублевская.