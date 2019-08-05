Жители Кимовска, Новомосковска, Донского и Узловского района смогут бесплатно проверить здоровье

Фото предоставлены региональный отделением партии «Единая Россия».

В проекте задействованы «Волонтеры-медики» — участники федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Обследование жителей вышеперечисленных районов пройдет с 5 по 11 августа. Публикуем график работы площадок в этот период.

Новомосковск

Заводской район, ул. Транспортная д. 3 07.08. 17.00−20.00 сквер 30-летия ВЛКСМ 09.08. 17.00−20.00

Кимовск

ул. Павлова (площадка около д.31) 07.08. 16.00 — 19.00 ул. Стадионная, д. 1 (площадка МУ «Стадион») 13.08. 10.00 — 13.00 ул. Драгушиной (площадка около д.11) 14.08. 16.00 — 19.00 ул. Павлова (площадка около д.№ 6−8) 17.08. 13.30 — 16.30

Донской

мкр Центральный, ул. Октябрьская, 18 07.08. 15.00 — 18.00 мкр Центральный, ул. Октябрьская, 91 09.08. 17.00−20.00

Узловской район

МО Смородинское

д. Ракитино, (площадка около дома № 119-а) 08.08. 10.00−13.00 МО Смородинское

с. Смородино (площадка около дома № 215) 10.08.

Проект «Шаг к здоровью» работает все летние месяцы. Во дворах многоквартирных домов устанавливается специальная площадка, на которой дежурят специалисты. По вечерам на площадке проводится бесплатная диагностика основных показателей здоровья.

Лаборанты вместе с волонтерами-медиками проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряют артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом. Здесь же оперативно можно получить первичную консультацию врача-терапевта, а также ознакомиться с основами правильной техники скандинавской ходьбы.

Главный врач городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская:

Ирина Рублевская - Уже более 6,5 тысяч жителей Тулы стали участниками акции, которая направлена на обеспечение доступности и мобильности оказания первичной медпомощи. Проект шагает дальше, расширяет свои границы, выходя за пределы областной столицы. С 7 августа он будет доступен и для жителей еще четырех муниципальных образований региона: Кимовска, Новомосковска, Узловой и Донского. А это значит, что еще больше наших земляков смогут узнать о состоянии своего здоровья и в случае выявления тревожащих показателей, пройти дальнейшее комплексное обследование по месту жительства, вовремя заняться лечением и уберечь себя от возможных негативных последствий.

Также Ирина Витальевна отметила, что акция «Шаг к здоровью» имеет большую социальную значимость и решает одну из задач проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» — мотивирует людей к ведению здорового образа жизни, увеличивает ее продолжительность.

- С этого шага и выстраивается дальнейшее поведение человека, который начинает понимать значение своего здоровья, заботиться о своем завтрашнем дне и стремиться к долголетию, Ведь наше будущее зависит, прежде всего, от нас самих, — уверена Ирина Рублевская.