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Жители Кимовска, Новомосковска, Донского и Узловского района смогут бесплатно проверить здоровье
Фото предоставлены региональный отделением партии «Единая Россия».

Жители Кимовска, Новомосковска, Донского и Узловского района смогут бесплатно проверить здоровье

Обследование проводится в рамках профилактической акции «Шаг к здоровью».

В проекте задействованы «Волонтеры-медики» — участники федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Обследование жителей вышеперечисленных районов пройдет с 5 по 11 августа. Публикуем график работы площадок в этот период.

Новомосковск

Заводской район, ул. Транспортная д. 3

07.08.

17.00−20.00

сквер 30-летия ВЛКСМ

09.08.

17.00−20.00

 

 

 

 

Кимовск

ул. Павлова (площадка около д.31)

07.08.

16.00 — 19.00

ул. Стадионная, д. 1 (площадка МУ «Стадион»)

13.08.

10.00 — 13.00

ул. Драгушиной (площадка около д.11)

14.08.

16.00 — 19.00

ул. Павлова (площадка около д.№ 6−8)

17.08.

13.30 — 16.30
Донской

мкр Центральный, ул. Октябрьская, 18

07.08.

15.00 — 18.00

мкр Центральный, ул. Октябрьская, 91

09.08.

17.00−20.00

 

Узловской район

МО Смородинское
д. Ракитино, (площадка около дома № 119-а)

08.08.

10.00−13.00

МО Смородинское
с. Смородино (площадка около дома № 215)

10.08.

Проект «Шаг к здоровью» работает все летние месяцы. Во дворах многоквартирных домов устанавливается специальная площадка, на которой дежурят специалисты. По вечерам на площадке проводится бесплатная диагностика основных показателей здоровья.

Лаборанты вместе с волонтерами-медиками проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряют артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом. Здесь же оперативно можно получить первичную консультацию врача-терапевта, а также ознакомиться с основами правильной техники скандинавской ходьбы.

Главный врач городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская:

Ирина Рублевская

- Уже более 6,5 тысяч жителей Тулы стали участниками акции, которая направлена на обеспечение доступности и мобильности оказания первичной медпомощи. Проект шагает дальше, расширяет свои границы, выходя за пределы областной столицы. С 7 августа он будет доступен и для жителей еще четырех муниципальных образований региона: Кимовска, Новомосковска, Узловой и Донского. А это значит, что еще больше наших земляков смогут узнать о состоянии своего здоровья и в случае выявления тревожащих показателей, пройти дальнейшее комплексное обследование по месту жительства, вовремя заняться лечением и уберечь себя от возможных негативных последствий.

Также Ирина Витальевна отметила, что акция «Шаг к здоровью» имеет большую социальную значимость и решает одну из задач проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» — мотивирует людей к ведению здорового образа жизни, увеличивает ее продолжительность.

- С этого шага и выстраивается дальнейшее поведение человека, который начинает понимать значение своего здоровья, заботиться о своем завтрашнем дне и стремиться к долголетию, Ведь наше будущее зависит, прежде всего, от нас самих, — уверена Ирина Рублевская.

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