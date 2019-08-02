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В общественном транспорте Тулы появился Wi-Fi
Фото Сергея Старикова.

В общественном транспорте Тулы появился Wi-Fi

Теперь весь подвижной состав МКП «Тулгорэлектротранс» обеспечен доступом в интернет.

Таким способом городские власти планируют увеличить пассажиропоток на общественном транспорте.

Администрация Тулы заключила с АО «ЭР-Телеком Холдинг» контракт на оказание услуг по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi на всем муниципальном наземном городском транспорте города Тулы.

Теперь весь подвижной состав транспортного предприятия МКП
«Тулгорэлектротранс», ежедневно работающий на линии, обеспечен доступом в интернет. Воспользоваться им могут жители и гости города.

Общее количество транспортных средств, оборудованных точками Wi-Fi, составляет 277 единиц. Это 80 троллейбусов, 127 автобусов и 70 трамваев.

Гарантированная входящая скорость на устройстве пользователя, подключенного по технологии Wi-Fi к точке доступа, предусмотрена в интервале 256 Кбит/с — 10 Мбит/с без ограничения объема
передаваемого/принимаемого трафика, в местах покрытия сети 4G на маршруте следования троллейбуса, автобуса, трамвая.

Каждая точка доступа поддерживает до 50 одновременных пользователей услуги.

Дмитрий Ярцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

Дмитрий Ярцев

– Для МКП «Тулгорэлектротранс» представление доступа в сеть будет стоить определенных денег, но для пассажиров это, кончено же, будет бесплатно. Рассчитываем, что нововведение будет способствовать увеличению пассажиропотока!

По словам Дмитрия Ярцева, контракт с организацией, предоставляющей доступ в сеть, заключен на 5 лет.

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