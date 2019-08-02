Директор АО «Этон-Энергетик» задерживал зарплату ради доходов и положительного имиджа

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Расследование окончено, уголовное дело в отношении Артема В. направлено в суд.

В Зареченском округе Тулы следователи закончили расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Этон Энергетик».

Артем В. обвиняется в частичной и полной невыплате зарплаты из корыстной и иной личной заинтересованности. Кроме того, ему вменяется сокрытие денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

По данным следствия с ноября 2016 года по июль 2018 руководитель более трех месяцев частично не платил 56 своим сотрудникам зарплату.

В действиях Артема В. усмотрели корыстную или иную личную заинтересованность.

Помимо этого он совершил аналогичное преступление, но уже с полной невыплатой денег 240 работникам организации. Но и это еще не всё.

«В период с 21 ноября 2016 года по 7 марта 2018 года обвиняемый в нарушение действующего законодательства РФ совершил сокрытие денежных средств организации в крупном размере в сумме 3 807 391 рубль, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в сумме 16 584 699,46 руб.», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По информации региональной прокуратуры, Артем В. совершил преступления для увеличения доходов организации, создания видимости благополучной работы и ради положительного имиджа перед контрагентами.

По ходатайству следователя был наложен арест на имущество организации и имущество обвиняемого в общей сумме, превышающей 38 млн 840 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.