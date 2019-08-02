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Жители Тульской области используют 1263 почтовых ящика

Жители Тульской области используют 1263 почтовых ящика

2 августа — день рождения почтового ящика.

Об истории почтового ящика и важности этого вида связи Myslo рассказали в пресс-службе УФПС Тульской области.

Несмотря на развитие информационных технологий и интернет-коммуникаций, почтовый ящик и в настоящее время остается важным средством связи. Люди с удовольствием опускают письма, поздравительные открытки в ящики по всей стране.

На территории Тульской области установлено 1263 почтовых ящика для приема письменной корреспонденции, выемка которой регулярно осуществляется почтовыми работниками.

Прообразом привычного нам почтового ящика послужили флорентийские «тамбури» — общедоступные ящики, которые устанавливались у стен церквей и соборов. Первый почтовый ящик был установлен еще в XVII веке во Франции.

Почтовый ящик более скромных размеров появился в Австрии в XVI веке, и висел он не на стене, а на ремне, перекинутом через плечо почтальона. В XVIII веке капитаны судов, ходивших из Англии в Америку, использовали в качестве почтовых ящиков холщовые мешки, которые вывешивались в холлах гостиниц и в кофейнях для сбора писем. И только в 1785 году в Вене был установлен обычный почтовый ящик, украшенный изображением письма и почтового рожка.

В Англии первый почтовый ящик из литого чугуна установили в 1866 году. Также в Лондоне были созданы экспресс-почтовые ящики. Отправитель опускал в такой ящик письмо и монету для оплаты услуг и нажимал на специальный рычаг, с помощью которого в ближайшее почтовое отделение подавался сигнал о поступлении письма. Получив сигнал, из почтового отделения отправляли курьера забрать письмо.

Первый почтовый ящик в России появился в Санкт-Петербурге в 1848 году. А в начале XIX века в обиход вошли железные почтовые ящики, которые накрепко прикреплялись к стенам домов.

В 1928 году на московских трамваях было установлено 200 почтовых ящиков, куда москвичи могли опускать письма. Во время остановки трамвая недалеко от главпочтамта почтовики забирали письма из ящиков, установленных на трамвае.

В Туле в 80-х годах ХIХ века по отчетным данным Тульской губернской почтовой конторы числилось уже 18 почтовых ящиков, из которых три раза в день осуществлялась выемка корреспонденции.

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Про тульские «домики для писем» на Myslo есть интересный блог.

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