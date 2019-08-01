новости
новости
Регистрация
В пятницу в Туле частично перекроют движение рядом с ТРЦ «Макси»

В пятницу в Туле частично перекроют движение рядом с ТРЦ «Макси»

Это связано с обеспечением безопасности во время открытия скейтпарка.

В пятницу, 2 августа, в Туле состоится открытие нового спортивного объекта – скейт-парка, расположенного на Пролетарской набережной.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 0.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на съездах на набережную Упы со стороны Пролетарского моста, а также на на самой набережной.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
открытие скейтпаркаограничение движения транспортаобеспечение безопасности дорожного движения
Место
Тулаулица СоветскаяТРЦ Макси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области построят шесть новых свиноводческих ферм
В Тульской области построят шесть новых свиноводческих ферм
Осенью в Туле пройдет юбилейный концерт группы «Любэ»
Осенью в Туле пройдет юбилейный концерт группы «Любэ»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.