В пятницу в Туле частично перекроют движение рядом с ТРЦ «Макси»
Это связано с обеспечением безопасности во время открытия скейтпарка.
В пятницу, 2 августа, в Туле состоится открытие нового спортивного объекта – скейт-парка, расположенного на Пролетарской набережной.
Для обеспечения безопасности дорожного движения с 0.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на съездах на набережную Упы со стороны Пролетарского моста, а также на на самой набережной.
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