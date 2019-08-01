В пятницу в Туле частично перекроют движение рядом с ТРЦ «Макси»

Это связано с обеспечением безопасности во время открытия скейтпарка.

В пятницу, 2 августа, в Туле состоится открытие нового спортивного объекта – скейт-парка, расположенного на Пролетарской набережной.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 0.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на съездах на набережную Упы со стороны Пролетарского моста, а также на на самой набережной.