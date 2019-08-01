В Тульской области построят шесть новых свиноводческих ферм

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Это позволит увеличить производство свинины на 60 тысяч тонн в год.

Во время визита в Куркинский район Алексей Дюмин посетил свиноводческую ферму «Марьинская» ООО «Тульская мясная компания» группы компаний «АГРОЭКО». Глава региона подчеркнул, что объём инвестиций, вложенных в эту ферму, составил более 1,5 млрд рублей:

Алексей Дюмин «Это старт большого инвестиционного проекта Тульской мясной компании, куда входят сразу шесть ферм в разных районах области. На них будут работать наши жители – всего около 580 человек. Новые рабочие места обеспечивают не сезонную, а круглогодичную занятость. Компания уделяет внимание развитию социальной инфраструктуры – обеспечивает своих работников жильём».

Председатель Совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов рассказал, что ферма «Марьинская» – это 10 производственных цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания и 5 цехов откорма. Объем производства свинины составит 9700 тонн в год.

Строительство ферм также ведется в Воловском районе и в Ефремове. Всего будет построено шесть свиноводческих ферм, предприятие по производству кормов и другие производственные помещения. Компания также построит пятиэтажный жилой дом на 80 квартир для сотрудников предприятия.

При выходе на полную проектную мощность в 2020 году общее поголовье составит 486 тысяч голов. Единовременно на одной такой ферме, как «Марьинская», будет содержаться 45 тысяч голов. Реализация проекта в целом позволит увеличить производство свинины в Тульской области на 60 тысяч тонн в год.

Владимир Маслов поблагодарил главу региона за поддержку проекта и отметил благоприятный инвестиционный климат в Тульской области:

«Рост инвестиций – это показатель комфортных условий для бизнеса. Я могу подтвердить это на своём примере. Мы в Тульской области всерьёз и надолго».