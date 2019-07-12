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В Туле на Пролетарской набережной строят крутой скейт-парк
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В Туле на Пролетарской набережной строят крутой скейт-парк

Завершить строительство планируется к 1 августа 2019 года.

В Туле на Пролетарской набережной строят крутой скейт-парк. Он будет самым большим в городе и области. Поручение о строительстве такого спортивного объекта дал глава региона Алексей Дюмин. Строят площадку за счет внебюджетных средств за 18 млн рублей.

Проект является универсальным, его фигуры позволят отрабатывать трюки как начинающим, так и продвинутым райдерам. В скейт-парке установят разноуровневые перила, плазу, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки и даже боул (имитация бассейна). Выглядеть всё это будет вот так:


Похож на космический корабль.:)

Строят парк специалисты компании «Цех Рампс». Интересно, что в команду подрядчика входят профессиональные спортсмены, которые знают тонкости этого вида спорта. По их словам, это необходимость — кататься самому, ведь тогда ты лучше представляешь, ЧЕГО хочет спортсмен, и можешь правильно спроектировать и воплотить идею в жизнь. Строители уже реализовали более 30 объектов в Московской области.

Специалисты признаются, что скейт-парк в Туле будет по-своему уникальным и крупнейшим в ЦФО. Площадь его территории вместе с благоустройством достигнет около 1500 кв. м.

Александр Золотов, инженер в компании «Цех», сам катается на скейтборде:

Александр Золотов

– Это первый бетонный объект такого рода в Туле. Все катающиеся оценят этот скейт-парк, потому что в нем присутствуют достаточно интересные фигуры. Его можно разделить на две зоны: радиусную и так называемую стрит-зону. Любители различных экстремальных видов спорта (БМХ, скейтборд, кик-скутер и агрессивные ролики) найдут для себя интересные фигуры и поднимут уровень своего катания.

По словам Александра, железобетонные скейт-парки сейчас на пике популярности. Раньше строили только деревянные, но у таких площадок короткий срок эксплуатации. Бетонный же прослужит десятки лет.

 

В качестве приглашенного эксперта выступает тульский скейтбордист Александр Винокуров:

Александр Винокуров

– Для меня приятное событие – то, что у нас строятся такие площадки и уделяется этому внимание. Я занимаюсь скейтбордингом с 2001 года. Эти 18 лет приходилось строить оборудование для себя самим. Процесс сложный, трудоемкий и затратный. В 2016 году у нас появилась площадка в Центральном парке, но есть принципиальная разница – деревянное покрытие по уровню значительно уступает бетонному. Хотелось бы пригласить всех ребят, которые увлекаются этим видом спорта. Приходите кататься!

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин уверен, что скейт-парк будет очень востребован среди туляков. К тому же скейтборд включен в программу Олимпийских игр и впервые будет представлен в Токио в 2020 году.

Владислав Галкин

– Наши тульские спортсмены очень ждут этот скейт-парк. До настоящего времени они использовали, в том числе, и хоккейную коробку на Пролетарской набережной, самостоятельно устанавливая объекты для занятия этим видом спорта. Посмотрите, сколько ребят катаются на площади Ленина, используя подручные поверхности! Мы планируем, что в начале августа туляки получат вот такой подарок от губернатора.

Владислав Галкин отметил, что он дал поручение предприятию «Тулагорсвет» обустроить наружное освещение в скейт-парке, чтобы и в темное время суток ребята могли заниматься.

Кстати, скейт-парк свяжет с Казанской набережной пешеходный мост через Упу. Сейчас ведутся предпроектные работы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 +2
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