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Осенью в Туле пройдет юбилейный концерт группы «Любэ»
Фото из архива Myslo.

Осенью в Туле пройдет юбилейный концерт группы «Любэ»

Он состоится 24 ноября на сцене Городского концертного зала. Начало в 18.00.

В этом году музыканты отмечают 30-летие группы. В конце 80-х группа ярко вспыхнула на российском «музыкальном небосклоне» и за эти годы обрела собственную нишу, неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы становятся практически народными песнями. В их песнях находит отображение сама Россия «от Волги до Енисея».

Солист Николай Расторгуев получил звание «Народный артист РФ» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а музыканты группы Анатолий Кулешов, Виталий Локтев и Александр Ерохин были удостоены звания «Заслуженный артист РФ».

Приобрести билеты на юбилейный концерт группы «Любэ» можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

 

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Место
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