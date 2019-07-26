После трагедии в Хабаровске МЧС проводит внеплановые мероприятия во всех детских лагерях Тульской области

В «Новой волне» проверили исправность пожарного оборудования, пути эвакуации и действия персонала при ЧП.

На данный момент на территории Тульской области работает 21 загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей. Весной этого года региональное МЧС успешно приняло эти учреждения по итогам проверок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина создана Межведомственная комиссия по контролю отдыха детей в лагерях. Ее участники проводят еженедельные оперативные выезды в оздоровительные учреждения. Проверяют противопожарную и антитеррористическую безопасность, организацию детского питания, медсопровождения и воспитательных мероприятий. Кроме того, дважды в смену, на второй день смены и через 10 дней после начала, сотрудники МЧС проводят «Дни безопасности».

В настоящее время проводятся внеплановые профилактические мероприятия во всех детских лагерях региона.

25 июля в лагере «Новая волна» организовали учебную эвакуацию и занятие по правилам пользования огнетушителями. Также провели дополнительный профилактический осмотр помещений и территории лагеря.

Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Алексей Самсонов:

Алексей Самсонов – Сегодня в рамках профилактического мероприятия мы проверили наличие и исправность пожарной автоматики, средств пожаротушения, состояние эвакуационных выходов, дверей эвакуации, а также действия персонала в случае возникновения пожара.

По данным МЧС, проводимая работа уже показывает свою эффективность. За истекший период пожаров и иных чрезвычайных происшествий на объектах, задействованных в проведении летней детской оздоровительной кампании, не допущено.