Фото: прокуратура Тульской области
Прокурор Тулы останется на своем посту еще на 5 лет
Его полномочия продлены до 7 августа 2024 года.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка продлил срок полномочий прокурора г. Тулы, старшего советника юстиции Владислава Анциферова до 7 августа 2024 года.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ был подписан 24 июля 2019 года.
Досье Myslo
Владислав Юрьевич Анциферов, 1970 г. р., женат.
В органах прокуратуры работает с 1992 года. Начинал как помощник прокурора города Щёкино, затем занимал ту же должность в Новомосковске.
С 1996 по 2008 гг. – прокурор Кимовского района.
С 2008 по 2014 гг. – прокурор Центрального района Тулы.
С 2014 по настоящее время – прокурор города Тулы.
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