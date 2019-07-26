Прокурор Тулы останется на своем посту еще на 5 лет

Фото: прокуратура Тульской области

Его полномочия продлены до 7 августа 2024 года.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка продлил срок полномочий прокурора г. Тулы, старшего советника юстиции Владислава Анциферова до 7 августа 2024 года.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ был подписан 24 июля 2019 года.

Досье Myslo Владислав Юрьевич Анциферов, 1970 г. р., женат. В органах прокуратуры работает с 1992 года. Начинал как помощник прокурора города Щёкино, затем занимал ту же должность в Новомосковске. С 1996 по 2008 гг. – прокурор Кимовского района. С 2008 по 2014 гг. – прокурор Центрального района Тулы.

С 2014 по настоящее время – прокурор города Тулы.