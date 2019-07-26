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Прокурор Тулы останется на своем посту еще на 5 лет
Фото: прокуратура Тульской области

Прокурор Тулы останется на своем посту еще на 5 лет

Его полномочия продлены до 7 августа 2024 года.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка продлил срок полномочий прокурора г. Тулы, старшего советника юстиции Владислава Анциферова до 7 августа 2024 года.
 
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ был подписан 24 июля 2019 года.
 
Досье Myslo

Владислав Юрьевич Анциферов, 1970 г. р., женат.

В органах прокуратуры работает с 1992 года. Начинал как помощник прокурора города Щёкино, затем занимал ту же должность в Новомосковске.

С 1996 по 2008 гг. – прокурор Кимовского района.

С 2008 по 2014 гг. – прокурор Центрального района Тулы.

С 2014 по настоящее время – прокурор города Тулы.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:45 0
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