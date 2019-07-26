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Предприниматель получил четыре года за взятку экс-директору Центра техобслуживания тульского минздрава
Фото: angi.ru

Предприниматель получил четыре года за взятку экс-директору Центра техобслуживания тульского минздрава

Кроме того, мужчину оштрафовали на 370 тысяч рублей и временно запретили участвовать в госзакупках.

Накануне в Ленинском районном суде зачитали приговор 51-летнему предпринимателю Олегу Игнатьеву. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере) УК РФ.
 
Суд и следствие установили, что преступление было совершено в период с 25 апреля по 1 ноября прошлого года. На тот момент осужденный занимался поставкой в учреждения здравоохранения Тульской области медоборудования и комплектующих к нему.
 
Мужчина регулярно перечислял врио директора ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергею Анцибору деньги за общее покровительство.
 
«Всего за указанный период Олег И. на банковскую карту, подконтрольную указанному должностному лицу, в качестве взятки перечислил денежные средства в сумме 185 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Судом назначил Олегу Игнатьеву 4 года лишения свободы со штрафом в размере 370 тыс. рублей. Кроме того, предпринимателя на 1,5 года лишили права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 
Уголовное дело в отношении взяткополучателя в настоящее время находится в стадии судебного рассмотрения.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:54 +2
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