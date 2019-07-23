После закрытия Баташевского моста жители Молодежного по часу ждут автобус

Фото Дмитрия Дзюбина.

Люди стоят перед выбором: опаздывать на работу или добираться до города на такси.

Спустя несколько дней после перекрытия движения в редакцию Myslo позвонила жительница Молодежного. По ее словам, обещание администрации о 15-минутном ожидании муниципального транспорта не соответствует действительности. На самом деле, иногда автобус приходится ждать больше часа!

Юлия Цой, жительница ЖК «Молодежный» – В утренние часы теперь вообще невозможно отсюда нормально уехать. Соответственно, возвращаться вечером — то же самое. Автобусов №12 у нас раньше ходило четыре, а стало шесть, но что это изменило? 19 июля я ждала на остановке 48 минут, специально засекала. Так и не дождалась, пришлось ехать на такси!

В Молодежном, в том числе в поселке, живут немало семей, дети из которых ходят в зареченские садики и школы. Личные автомобили есть не у всех, поэтому единственным подходящим вариантом была маршрутка №34. После закрытия Баташевского моста ближайшая остановка этих маршруток теперь находится почти в 3,5 километрах. Второй вариант — рискуя попасть под колеса, идти в поселок около половины километра по обочине оживленной дороги и там пытаться дождаться муниципальный транспорт.

Любовь Забелина, жительница ЖК «Молодежный» – Первый автобус №12 выезжает с птицефабрики в 6:41, здесь он в 6:45. Я работаю с 7 утра и никак не успеваю: несколько дней опаздываю на 30 минут. Пока руководитель меня прощает, но, думаю, это не будет долго продолжаться. У нас и остановки здесь нет, кстати, хотя представитель администрации обещал, что будет остановка по требованию.

Конечно же, можно попытаться тормозить попутки и упрашивать подвезти до города. Но не всякий водитель, во-первых, посадит в салон бесплатно и, во-вторых, согласится рисковать везти женщину с несколькими детьми без детских кресел. Вызвать же такси обойдется в 250-350 рублей в одну сторону. Плюс опять нужна машина с детскими креслами.

По словам жительниц Молодежного, они неоднократно звонили на телефон доверия главе администрации города Евгению Авилову и

начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину.

– В итоге всё ниже спускается, отвечают, что дали нам два автобуса, связь с городом есть, и предлагают выходить раньше! — возмущаются женщины. — А куда раньше, если автобус ходит по расписанию? Еще говорят, что до сентября осталось немного, и предлагают потерпеть. То есть это вариант – водить ребенка в сад до сентября и не работать? Интересно, за чей счет можно позволить себе такой «долгосрочный отпуск»?

Напомним, утром 18 июля по постановлению Тульской администрации было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский и Зареченский округа. Причиной стало разрушение опор сооружения до опасного предела, и, как это часто бывает, оно было «неожиданным» для чиновников.

Опоры выглядят смещенными и сильно потрепанными природными условиями. Повсюду торчит изъеденная коррозией арматура , а на земле лежат куски отвалившегося бетона размером с литровый пакет молока. Оно и неудивительно, кстати, — мост-то был построен еще при СССР, в 1967 году!

Дата начала ремонта пока неизвестна. Как объяснил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев, сейчас рассматривается возможность проведения проектных работ.