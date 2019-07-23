новости
новости
Регистрация
После закрытия Баташевского моста жители Молодежного по часу ждут автобус
Фото Дмитрия Дзюбина.

После закрытия Баташевского моста жители Молодежного по часу ждут автобус

Люди стоят перед выбором: опаздывать на работу или добираться до города на такси.

Спустя несколько дней после перекрытия движения в редакцию Myslo позвонила жительница Молодежного. По ее словам, обещание администрации о 15-минутном ожидании муниципального транспорта не соответствует действительности. На самом деле, иногда автобус приходится ждать больше часа!
 

Юлия Цой, жительница ЖК «Молодежный»

– В утренние часы теперь вообще невозможно отсюда нормально уехать. Соответственно, возвращаться вечером — то же самое. Автобусов №12 у нас раньше ходило четыре, а стало шесть, но что это изменило? 19 июля я ждала на остановке 48 минут, специально засекала. Так и не дождалась, пришлось ехать на такси!

 
 
В Молодежном, в том числе в поселке, живут немало семей, дети из которых ходят в зареченские садики и школы. Личные автомобили есть не у всех, поэтому единственным подходящим вариантом была маршрутка №34. После закрытия Баташевского моста ближайшая остановка этих маршруток теперь находится почти в 3,5 километрах. Второй вариант — рискуя попасть под колеса, идти в поселок около половины километра по обочине оживленной дороги и там пытаться дождаться муниципальный транспорт.
 

Любовь Забелина, жительница ЖК «Молодежный»

– Первый автобус №12 выезжает с птицефабрики в 6:41, здесь он в 6:45. Я работаю с 7 утра и никак не успеваю: несколько дней опаздываю на 30 минут. Пока руководитель меня прощает, но, думаю, это не будет долго продолжаться. У нас и остановки здесь нет, кстати, хотя представитель администрации обещал, что будет остановка по требованию.
 
 
Конечно же, можно попытаться тормозить попутки и упрашивать подвезти до города. Но не всякий водитель, во-первых, посадит в салон бесплатно и, во-вторых, согласится рисковать везти женщину с несколькими детьми без детских кресел. Вызвать же такси обойдется в 250-350 рублей в одну сторону. Плюс опять нужна машина с детскими креслами.
 
 
По словам жительниц Молодежного, они неоднократно звонили на телефон доверия главе администрации города Евгению Авилову и
начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину.
 
– В итоге всё ниже спускается, отвечают, что дали нам два автобуса, связь с городом есть, и предлагают выходить раньше! — возмущаются женщины. — А куда раньше, если автобус ходит по расписанию? Еще говорят, что до сентября осталось немного, и предлагают потерпеть. То есть это вариант – водить ребенка в сад до сентября и не работать? Интересно, за чей счет можно позволить себе такой «долгосрочный отпуск»?
 
Напомним, утром 18 июля по постановлению Тульской администрации было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский и Зареченский округа. Причиной стало разрушение опор сооружения до опасного предела, и, как это часто бывает, оно было «неожиданным» для чиновников.
 
 
Опоры выглядят смещенными и сильно потрепанными природными условиями. Повсюду торчит изъеденная коррозией арматура, а на земле лежат куски отвалившегося бетона размером с литровый пакет молока. Оно и неудивительно, кстати, — мост-то был построен еще при СССР, в 1967 году!
 

Дата начала ремонта пока неизвестна. Как объяснил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев, сейчас рассматривается возможность проведения проектных работ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:57 +11
Другие статьи по темам
Событие
разрушается Баташевский мостразрушение моста
Место
ТулаБаташевский мост

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пекари СПАРа представили подовый хлеб на сырной сыворотке
Пекари СПАРа представили подовый хлеб на сырной сыворотке
В Чекалине реставрируют историческое здание казначейства
В Чекалине реставрируют историческое здание казначейства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.