На время ремонта Баташевского моста в Туле изменится схема движения автобусов

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Администрация Тулы призывает водителей быть внимательными и заранее планировать маршруты движения.

В связи с проведением ремонтных работ на Баташевском мосту, некоторые маршруты муниципального транспорта изменят схему движения. Полностью возобновить движение транспорта по мосту планируется в сентябре.

На время ремонта маршрут автобуса № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращен до остановки «18-й Проезд» (по ул. Карпова).

Временная схема маршрута: ул. Комсомольская – ул. М. Горького (п. Косая Гора) – ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова.

Маршрут автобуса № 23 «Областной диспансер – пос. Горелки» будет временно сокращен до остановки «Улица Каширская».

Временная схема маршрута: проезд Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

В связи с изменением схемы движения автобусов по маршрутам №34 и №12, увеличено количество автобусов по маршруту № 12 «Завод РТИ - Птицефабрика «Тульская» на две единицы. Время ожидания автобусов сократится до 15 минут.