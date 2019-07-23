В Чекалине реставрируют историческое здание казначейства

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На это выделено более 43 млн рублей федеральных и областных средств.

В самом маленьком городе России – Чекалине Суворовского района – начались работы по реставрации и восстановлению исторического облика здания казначейства 1810 года постройки на месте бывшей Соборной площади города.

Они проходят в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. В Чекалине в следующем году состоятся основные мероприятия, входящие в региональный календарь празднования.

– В прошлом году был создан проект реставрации здания казначейства, в нынешнем приступили к его непосредственной реализации. 17 июля было получено разрешение на проведение работ в здании, являющемся памятником истории регионального значения. Администрация района заключила контракты с подрядчиком на авторский и технический надзор, – рассказала заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации Суворовского района Елена Агафонова.

Уже 17 июля подрядная организация ООО «Стройреставрация» приступила к работам. Сейчас здесь ведутся фасадные работы по снятию старой штукатурки и вычинке кирпичной кладки.

Здание казначейства в Чекалине будет отреставрировано комплексно, в планах – восстановление фасада, фундамента и кровли, а также работы внутри здания.

Реставрацию планируется завершить до конца ноября 2019 года. На это выделено более 43 млн рублей федеральных и областных средств.

Предполагается, что на первом этаже отреставрированного здания казначейства откроются кафе и несколько гостиничных номеров, на втором этаже – экспозиционные залы районного краеведческого музея.

В 2020 году в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля в Чекалине планируется капитально отремонтировать еще один памятный объект – дом купца П. А. Пронина. Здесь будет открыт филиал ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей». На выполнение ремонтных работ планируется израсходовать 15 млн рублей.

Комплексный подход к развитию Чекалина предусматривает в перспективе восстановление всей исторической части города. Сюда входит и благоустройство Соборной горы в рамках реализации проекта «Чекалин – маленький центр большого отдыха». К следующему году там должны появиться входная и парковая зоны, визитер-центр со смотровой площадкой. Общий объем финансирования проекта составляет 47 миллионов рублей, из которых 30 – средства гранта и 17 – дополнительное финансирование из бюджета Тульской области.