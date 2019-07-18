Ремонт Баташевского моста планируют закончить в сентябре

Фото и видео Сергея Старикова.

Утром 18 июля было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский район с Зареченским. Причиной стало то, что опорам сооружения понадобился срочный ремонт . Эксплуатация моста приостановлена по постановлению администрации города Тулы.

Сейчас водителей и пассажиров городского транспорта, маршруты которого пролегают через этот участок, предупреждают о перекрытии с помощью информационных панно. Также на протяжении нескольких дней этим будут заниматься волонтеры с мегафонами и листовками — на ул. Октябрьской/ул. Судейского, ул. Октябрьской/ул. Карпова и Веневском шоссе/ул. Баташевской.

Кроме того, информацию доводят до туляков в транспорте, а в поселках Медвенский и Молодежный на почте, в магазинах и местах массового пребывания людей размещены соответствующие объявления.

Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев, специально для жителей поселков Молодежный и Медвенский администрация города приняла решение о пуске двух дополнительных автобусов по маршруту №12 («Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»).

Время ожидания автобусов пообещали сократить до 15 минут. Вместимость каждого — до 100 человек.

Дмитрий Ярцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы – Распределение транспортных потоков идет по ул. Октябрьской и Веневскому шоссе. Сейчас специалисты управления по транспорту делают анализ, сравнивая загрузку ул. Октябрьской до перекрытия моста и в настоящее время. Конечно, некое неудобство будет, но от этого никуда не уйти. Грузовые авто будут проезжать либо по спецразрешениям, которые выдает управление по транспорту, либо там, где мы установим соответствующие дорожные знаки.

По словам Дмитрия Ярцева, сейчас рассматривается возможность проведения проектных работ. Когда проект будет готов, станут понятны стоимость ремонта моста и источник финансирования. Но в любом случае деньги будут выделяться и из городского бюджета.

Планируется, что в течение июля будет завершено проектирование мероприятий по укреплению несущих конструкций, а движение автотранспорта по мосту возобновят в сентябре.

На время ограничения движения введена временная схема маршрутов муниципального транспорта.

Маршрут автобуса №34 «пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращен до остановки «18-й Проезд» (по ул. Карпова).

Временная схема маршрута: ул. Комсомольская — ул. М. Горького (п. Косая Гора) — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова.

Маршрут автобуса №23 «Областной диспансер — пос. Горелки» будет временно сокращен до остановки «Улица Каширская».

Временная схема маршрута: проезд Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе;

Администрация города Тулы призывает водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.