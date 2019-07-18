В Туле многоквартирный дом затопила канализация

Фото Дмитрия Дзюбина

Зловонная жижа залила все, что хранили люди в подполе: консервы, овощи, лыжи, технику и прочее.

Канализационный коллектор, расположенный недалеко от дома №16 по ул. Дм. Ульянова в Туле, начал подтекать еще 16 июля. Тогда фекальный ручей еле тек.

Но к вечеру 17 июля ситуация в корне поменялась. Поток набрал силу и с шумом начал заливать сначала улицу, а потом оказался в подвале кирпичной пятиэтажки.

Канализация сначала затопила тротуар, а потом начала заливать газон около дома и стекать в подвал.

Люди сразу же почувствовали ароматы сточной канавы у себя в квартирах, а открыв крышку погреба на кухне, увидели причину: зловонная жижа залила все, что хранили люди в подполе: консервы, овощи, лыжи, технику и прочее. Высота подтопления по словам жителей – около метра.

Житель дома Сергей Дерягин зафиксировал происходящее на видео:

Старшая по дому Нина Иосифовна Чибисова рассказала:

Нина Чибисова – Прорыв на коллекторе случался и ранее, но таких масштабов не было. Он принадлежит «Тулагорводоканалу», они знали, что он разрушен, но не спешили менять. В итоге вышло то, что мы наблюдали. Ночью около полуночи все устранили, откачали воду из подвала, но запах и возможная инфекция осталась. Обещали, что будет в ближайшее время проведена дезинфекция силами управляющей компании. Она же должна составить акт о нанесенном в результате подтопления ущербе.

На данный момент аварийная ситуация устранена, но конкретные сроки ремонта самого коллектора жителям никто не назвал.

Подъезды до сих пор не просохли после потопа.

Кстати, вчера не повезло еще и ряду домов Привокзального округа на Красноармейском проспекте. Утром 17 июля у дома №50 прорвало канализационную трубу. В результате в фекалиях оказались дворы, тротуары и детские площадки четырех домов: № 46, 48, 50, 52. Подробнее здесь.