Из-за перекрытия Баташевского моста в Заречье собралась огромная пробка

Фото и видео Сергея Старикова

Затор начинается от пересечения улиц Октябрьской и Пузакова и тянется до ул. Демидовская плотина.

Движение всех видов транспорта по разрушающемуся Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский округ с Зареченским, полностью прекращено. Водителей и пассажиров городского транспорта, маршруты которого пролегают через этот участок, предупреждают о перекрытии с помощью информационных щитов.

Фото пресс-службы администрации Тулы

На отдельных участках дежурят волонтеры с мегафонами и информационными листовками. Напомним, завершить ремонт и открыть движение по мосту планируется в сентябре. Специально для жителей поселков Молодежный и Медвенский запустили два дополнительных автобуса вместимостью до 100 человек по маршруту № 12 («Завод РТИ – Птицефабрика «Тульская»).

Чтобы проверить, как ограничение движения отразилось на дорожной обстановке, наш корреспондент отправился на место. По его словам, в Зареченском округе образовалась огромная пробка. Скорость движения по улице Октябрьской – не более 7 км/ч. Как рассказали водители, затор тянется от ул. Пузакова до ул. Демидовская плотина.

Движение парализовано по всем трём рядам. Ситуацию осложняет большое количество грузовиков, которые не могут маневрировать в плотном потоке и затрудняют движение легковых автомобилей.

Ещё сложнее водителям трамваев – чтобы проехать от перекрестка улиц Октябрьской и Демидовской плотины до ул. Пролетарской, им требуется не менее 40 минут.

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На время ограничения движения введена временная схема маршрутов муниципального транспорта.

Маршрут автобуса № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» будет временно сокращен до остановки «18-й Проезд» (по ул. Карпова).

Временная схема маршрута: ул. Комсомольская – ул. М. Горького (п. Косая Гора) — ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова.

Маршрут автобуса № 23 «Областной диспансер — пос. Горелки» будет временно сокращен до остановки «Улица Каширская».

Временная схема маршрута: проезд Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе;