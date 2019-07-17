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В Туле несколько дворов на Красноармейском проспекте затопило нечистотами
Фото Сергея Старикова.

В Туле несколько дворов на Красноармейском проспекте затопило нечистотами

На улице стоит стойкий запах нечистот.

Утром 17 июля в Туле неподалеку от пятиэтажного дома № 50 по Красноармейскому проспекту прорвало, предварительно, канализационную трубу.

Из-за этого нечистоты залили дворовую территорию домов № 46, 48, 50, 52.

По словам местных жителей, в пиковый момент глубина в некоторых местах достигала 15−30 см. Во дворах стоит стойкий запах нечистот.

По информации управления по городскому хозяйству администрации города, сотрудники АО «Тулагорводоканал» устраняют аварию – меняют 12 метров трубопровода диаметром 800 мм. На месте работают три бригады, три единицы техники. Водоснабжение и водоотведение не нарушено.

В рамках гарантийных обязательств восстановлением благоустройства после ликвидации аварии займется также АО «Тулагорводоканал».
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Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 1
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 2
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 3
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 4
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 5
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 6
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 7
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 8
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 9
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 10
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 11
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 12
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 13
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 14
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 15
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 16
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 17
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 18
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 19
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 20
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 21
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 22
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 23
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 24
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 25
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 26
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 27
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 28
Дворы на Красноармейском проспекте затопило нечистотами, Фото: 29
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:49 +5
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