Фото Сергея Старикова.
В Туле несколько дворов на Красноармейском проспекте затопило нечистотами
На улице стоит стойкий запах нечистот.
Утром 17 июля в Туле неподалеку от пятиэтажного дома № 50 по Красноармейскому проспекту прорвало, предварительно, канализационную трубу.
Из-за этого нечистоты залили дворовую территорию домов № 46, 48, 50, 52.
По словам местных жителей, в пиковый момент глубина в некоторых местах достигала 15−30 см. Во дворах стоит стойкий запах нечистот.
По информации управления по городскому хозяйству администрации города, сотрудники АО «Тулагорводоканал» устраняют аварию – меняют 12 метров трубопровода диаметром 800 мм. На месте работают три бригады, три единицы техники. Водоснабжение и водоотведение не нарушено.
В рамках гарантийных обязательств восстановлением благоустройства после ликвидации аварии займется также АО «Тулагорводоканал».
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