В Туле несколько дворов на Красноармейском проспекте затопило нечистотами

Фото Сергея Старикова.

Утром 17 июля в Туле неподалеку от пятиэтажного дома № 50 по Красноармейскому проспекту прорвало, предварительно, канализационную трубу.

Из-за этого нечистоты залили дворовую территорию домов № 46, 48, 50, 52.

По словам местных жителей, в пиковый момент глубина в некоторых местах достигала 15−30 см. Во дворах стоит стойкий запах нечистот.

По информации управления по городскому хозяйству администрации города, сотрудники АО «Тулагорводоканал» устраняют аварию – меняют 12 метров трубопровода диаметром 800 мм. На месте работают три бригады, три единицы техники. Водоснабжение и водоотведение не нарушено.

В рамках гарантийных обязательств восстановлением благоустройства после ликвидации аварии займется также АО «Тулагорводоканал».