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В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов
Фото и видео Сергея Старикова

В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов

В настоящий момент на исполнении у них находятся еще более 30 тысяч исполнительных производств в отношении налоговых должников

Накануне тульские судебные приставы и налоговики вышли в совместный рейд под названием «Стоп долг». В этот раз местом для поиска людей, которые не платят налоги, стала парковка гипермаркета на Осиновой Горе. С помощью планшета приставы сканировали номера припаркованных автомобилей, после чего специальная программа «Мобильный розыск» проверяла автовладельцев на задолженность по налогам.
 

Иван Хохлов, исполняющий обязанности начальника отдела организации розыска и реализации имущества должников.

– Если сумма долга позволяет погасить его сразу же, у нас с собой есть мобильный терминал оплаты. Если нельзя — мы оставляем водителю требование о явке к судебному приставу-исполнителю. Если же транспортное средство позволяет погасить сумму задолженности, то мы можем составить акт описи и ареста и оставить автомобиль на ответственное хранение должнику либо вызвать не место взыскателя и забрать транспортное средство.
 
 
За первое полугодие 2019 года региональные приставы взыскали задолженностей по налоговым платежам на половину миллиарда рублей. В настоящий момент на исполнении у них находятся еще более 30 тысяч исполнительных производств в отношении налоговых должников. Их общая сумма — 1,5 млрд рублей.
 

 
 

 

УФССП и УФНС региона напоминают тулякам о том, что налоги следует платить обязательно. Особенно это актуально в период отпусков — должники рискуют оказаться «невыездными» из-за ограничений в праве выезда за пределы РФ.
 
На сегодняшний день самый доступный способ узнать о долгах по исполнительным производствам у физических и юридических лиц, а также оплатить их в онлайн режиме — это электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».
 
Сервис действует на официальном интернет-сайте УФССП России по Тульской области. Вкладка на главной странице «Узнайте о своих долгах».
 
Кроме того, проверить наличие налоговой задолженности можно на сайте ФНС России, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Там же можно произвести оплату и распечатать квитанции. В любой налоговой инспекции региона при предъявлении паспорта специалисты представят информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, сведения можно также получить на портале Госуслуг и в ближайшем МФЦ.
 
Оплатить налоги не выходя из дома поможет линейка сервисов «Оплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Данный ресурс служит точкой входа, с которой можно перейти по ссылке на все сервисы официального сайта ФНС России, которые позволят сформировать платежный документ и оплатить в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России.
 

При несвоевременной уплате налогов пени рассчитываются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ — это 8,82% годовых. Рассмотрение заявления Инспекции мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины.

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В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 1
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 2
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 3
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 4
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 5
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 6
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 7
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 8
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 9
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 10
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 11
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 12
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 13
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 14
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 15
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 16
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 17
В Туле приставы и налоговики начали искать должников на парковках супермаркетов, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:40 +3
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