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Центральная Россия оказалась во власти мощных циклонов
Фото из архива Myslo.

Центральная Россия оказалась во власти мощных циклонов

Из-за этого регионы поливает сильный дождь.

На погоду в России оказали влияние сразу три циклона. Как сообщает погодный центр «Фобос», образование мощных кучево-дождевых облаков в Южной России вызвано черноморским циклоном. Этот же вихрь во вторник сцепился фронтами с циклоном на северо-западе.

Начало их слияния и привело к резкому ухудшению погоды в Центральном регионе. А наиболее интенсивные ливни принес уральский циклон. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Туле будет дождливо, но тепло.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:35 +2
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