Фото из архива Myslo.
Центральная Россия оказалась во власти мощных циклонов
Из-за этого регионы поливает сильный дождь.
На погоду в России оказали влияние сразу три циклона. Как сообщает погодный центр «Фобос», образование мощных кучево-дождевых облаков в Южной России вызвано черноморским циклоном. Этот же вихрь во вторник сцепился фронтами с циклоном на северо-западе.
Начало их слияния и привело к резкому ухудшению погоды в Центральном регионе. А наиболее интенсивные ливни принес уральский циклон.
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Туле будет дождливо, но тепло.
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