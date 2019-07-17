Центральная Россия оказалась во власти мощных циклонов

Фото из архива Myslo.

На погоду в России оказали влияние сразу три циклона. Как сообщает погодный центр «Фобос», образование мощных кучево-дождевых облаков в Южной России вызвано черноморским циклоном. Этот же вихрь во вторник сцепился фронтами с циклоном на северо-западе.

Начало их слияния и привело к резкому ухудшению погоды в Центральном регионе. А наиболее интенсивные ливни принес уральский циклон.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Туле будет дождливо, но тепло.