В Тульской области начала работать санавиация

Фото минздрава Тульской области и Myslo.

Использование санитарной авиации позволит сократить время прибытия врачей к месту ДТП и сроки эвакуации пострадавших.

В тульском Территориальном центре медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи приступили к круглосуточному дежурству авиамедицинские бригады.

Для оказания экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП и эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения тульским врачам предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат», разработанный Казанским вертолетным заводом. Государственный контракт на выполнение авиационных работ заключен между Территориальным центром медицины катастроф и АО «Русские Вертолетные Системы».

Вертолет оснащен медицинским модулем, который включает все необходимое для медицинской эвакуации пациентов оборудование. На борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных.

В стандартном составе авиамедицинских бригад – врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Для работы на борту вертолета 12 специалистов Центра прошли обучение по курсу «Подготовка авиамедицинских бригад» во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». Кроме того, специальную подготовку получили реаниматологи Тульской областной клинической больницы, Тульской детской областной больницы и перинатального центра.

Таким образом, к вылетам готовы и акушерская, и неонатальная бригады.

Использование санитарной авиации позволит сократить время прибытия врачей к месту ДТП и сроки эвакуации пострадавших, что особенно актуально для Тульской области, по территории которой проходят две федеральные трассы.

Санитарная авиация также расширяет возможности межбольничных медицинских эвакуаций по оказанию пострадавшим и тяжелым пациентам скорой и специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в федеральных медицинских центрах.

– Самое главное, что дает нам санитарная авиация, – это время, которое так необходимо врачам в экстренных случаях, – рассказал Андрей Третьяков, министр здравоохранения Тульской области. – Применение медицинских вертолетов сохранит множество жизней благодаря более оперативному оказанию медицинской помощи.

В каждом районе Тульской области выбраны возможные места посадки вертолетов.

В Туле посадка и высадка пациентов происходит на территории Тульской областной клинической больницы, в непосредственной близости от еще двух основных медицинских учреждений третьего уровня: детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Такое расположение вертолетной площадки позволяет ускорить транспортировку пациентов до больницы уже после окончания воздушной эвакуации.

Развитие санитарной авиации – одна из целей национального проекта «Здравоохранение». В 2019 году стратегия развития санитарной авиации должна быть разработана и утверждена в 49 пилотных регионах страны. Тульская область вошла в их число в инициативном порядке.

Финансирование проекта развития санитарной авиации на территории Тульской области предусмотрено в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и на период 2019-2021 годов составляет 165 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 120,60 млн руб. Средства бюджета Тульской области – 44,40 млн руб.

В первые же дни работы санитарной авиации в Тульской области эвакуировано два пациента Ефремовской районной больницы.

Вертолеты «Ансат» развивают максимальную скорость до 275 км/ч и способны совершать перелеты на расстояния около 500 км. «Ансат» оборудован полозковым шасси и обладает самой просторной в своем классе кабиной. Она оснащена современным медицинским модулем, что позволяет проводить не только мониторинг состояния пациентов, но и при необходимости комплекс реанимационных мероприятий. Удобная погрузка пациентов и медперсонала обеспечивается двумя сдвижными дверьми, расположенными по обоим бортам вертолета.