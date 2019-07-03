По усадьбе Бобринских в Богородицке теперь можно пройтись с аудиогидом

Фото из архива Myslo.

Аудиогид включает в себя работы создателя Богородицкого парка и фотографии самых интересных и важных парковых мест.

В усадьбе графов Бобринских в Богородицке начал работать аудиогид

«Богородицкий парк на акварелях А. Т. Болотова».

Создатель парка Андрей Тимофеевич Болотов, который двадцать лет

управлял имением, расскажет, как ему удалось сделать неприметную местность на берегу реки Уперты одним из лучших парков своего времени, раскроет все секреты своего мастерства, удивит интересными историями и особой манерой описывать события.