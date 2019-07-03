Тульскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

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От штрафов на несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета освободили 51 российский регион, в том числе и Тульскую область. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на сайте кабмина.

- Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов, — уточнил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Тульская область освобождается от штрафов за несвоевременное освоение субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.