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Тульскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий
Фото из архива Myslo.

Тульскую область освободили от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на сайте кабмина.

От штрафов на несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета освободили 51 российский регион, в том числе и Тульскую область. Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на сайте кабмина.

- Мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов, — уточнил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Тульская область освобождается от штрафов за несвоевременное освоение субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +2
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