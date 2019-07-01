Фасад Арбитражного суда Тульской области отремонтируют за 18 млн рублей

На капитальный ремонт фасадов Арбитражного суда Тульской области, расположенного на Красноармейском проспекте, 5, из федерального бюджета выделили 18 040 870 рублей. Планируется, что ремонтные работы пройдут в два этапа: на первый выделили 9 872 430 рублей, на второй — 8 168 440 рублей.

Первая половина работ должна завершиться не позднее 15 ноября 2019 года. В полном объеме ремонт должен быть закончен до 1 сентября 2020 года.

Отметим, что здание было построено в 1909 году и является объектом культурного наследия федерального значения — «Здание бывшего реального училища, где в октябре — ноябре 1919 г. находился Военсовет Тульского Укрепленного района, являвшийся высшей гражданской и военной властью в губернии во время борьбы с Деникиным».