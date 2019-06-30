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Погода в Туле 1 июля: летняя жара возвращается

Погода в Туле 1 июля: летняя жара возвращается

Синоптики обещают небольшой дождь и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет переменная облачность.

Днём местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днём до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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