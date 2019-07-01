Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
Тульская команда выиграла эстафету на первенстве России по легкой атлетике
Наши юноши отлично выступили.
В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов 16-17 лет. Команда юношей Тульской области (Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин и Степан Азаров) в отличном стиле выиграла эстафету 4×100м.
Показав в упорнейшей борьбе результат 43,06 с, наши легкоатлеты смогли всего на одну десятую секунды опередить команду Волгоградской области. Бронза — у юношей из Брянска.
Все наши ребята занимаются в школе олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» Тулы. Готовили команду к этому старту заслуженный тренер России Вячеслав Маринов и президент Тульской областной федерации легкой атлетики Владимир Аллахвердян.
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