Тульская команда выиграла эстафету на первенстве России по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов 16-17 лет. Команда юношей Тульской области (Леонид Жуков, Иван Костриков, Яков Никулин и Степан Азаров) в отличном стиле выиграла эстафету 4×100м.

Показав в упорнейшей борьбе результат 43,06 с, наши легкоатлеты смогли всего на одну десятую секунды опередить команду Волгоградской области. Бронза — у юношей из Брянска.

Все наши ребята занимаются в школе олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» Тулы. Готовили команду к этому старту заслуженный тренер России Вячеслав Маринов и президент Тульской областной федерации легкой атлетики Владимир Аллахвердян.