Как тулякам попасть в «Команду развития» и стать управленцем: в регионе создают единый кадровый резерв

Алексей Дюмин: «В Тульской области есть где проявить себя! Нам нужны современные, креативные управленцы и молодые таланты». Фото Дмитрия Дзюбина.

В среду, 29 мая, в кластере «Октава» во время экспертной сессии был представлен проект «Команда развития». Его суть в отборе талантливой и перспективной молодежи для формирования в дальнейшем единого реестра управленческих кадров в регионе.

Заявку на участие в проекте может подать любой желающий 22-55 лет. Предусмотрено два направления: «Таланты» и «Управленческий потенциал». Первое создано для студентов и молодых людей в возрасте от 22 до 30 лет, имеющих высшее образование. Второе — для уже работающих на руководящих должностях туляков в возрасте от 25 до 55 лет. После заочного и очного этапа отбора из всех подавших заявки на участие выберут финалистов, которые примут участие в образовательной программе.

Проект направлен на то, чтобы выявить и обучить сильных управленцев нового типа в регионе, способных работать в условиях интенсивного развития и цифровой экономики. Концепция отбора построена таким образом, что выявляются, в первую очередь, сильные лидерские качества кандидата. Так что финалистами станут действительно лучшие из лучших. Они откроют для себя новые перспективы развития: войдут в единый кадровый актив региона и получат возможность занять руководящие должности в органах власти и крупнейших предприятиях региона.

Реализовывает проект правительство Тульской области по главе с губернатором Алексеем Дюминым при поддержке Газпромбанка и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ .

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, ориентированные, прежде всего, на успешную реализацию национальных проектов. Эти задачи четко обозначил Президент России Владимир Путин в майском указе. В результате их выполнения страна должна войти в топ-5 экономик мира. Для этого необходимо развивать кадровый потенциал. В процессе подготовки кадров важную роль играют наставники — люди, которые уже прошли серьезный путь, научились брать на себя ответственность и находить эффективные решения. Лучших участников проекта «Команда развития» будут обучать высокопрофессиональные бизнес-тренеры, владеющие самыми современными методиками. Я призываю молодежь активно включиться в программу и желаю вам хороших результатов. Помните, что от вашей работы зависит развитие Тульской области и всей страны.



Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин:

Дмитрий Буташин – Подойти к решению задачи по реализации нац­проектов с максимальным привлечением бизнеса — это личная инициатива Алексея Дюмина. В итоге мы получили такой уникальный проект, в который вовлечены все двигатели прогресса: власть, которая отвечает за социальное развитие территории, молодежь и бизнес, который широко представлен в области и играет существенную роль в развитии региона. Наш университет будет осуществлять отбор в кадровый резерв, обучение участников. И мы рады, что будем причастны к созданию системы управления человеческими ресурсами, которая будет способствовать реализации стратегических целей Тульской области.

Вице-президент — управляющий филиалом Газпром­банка «Среднерусский»

Наталья Антонова:

Наталья Антонова – Очень важно показать молодежи, что она не только может, но и должна оказывать влияние на жизнь региона и страны в целом. Я уверена, что этот проект поможет создать такую команду управленцев, которая будет инициативной, ответственной, готовой к изменениям и способной управлять ими.



Партнерами стали уже десятки крупных предприятий региона: АО «КБП», ООО ОХК «Щекиноазот», компания Unilever, Тульский оружейный завод и другие.



Секрет такой поддержки прост: по признанию руководителей предприятий, все они испытывают реальный кадровый голод и потребность в руководителях современных и амбициозных проектов.



Генеральный директор ООО ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол:

Борис Сокол – Проект «Команда развития» очень своевременный. У нас на предприятии реализовывается много крупных проектов, и непросто найти людей, которые могли бы полноценно их вести. Мы уделяем большое внимание подготовке кадров: ведем подготовку внутри компании, в школах и университетах. Это серьзный вопрос, и хорошо, что к его решению подключилось руководство региона. В регионе много талантливой молодежи, нужно просто найти этих звездочек.



Генеральный директор Тульского оружейного завода Илья Курилов:

Илья Курилов – Вопрос кадров никогда не бывает кратковременным или среднесрочным. Это политика, которую нужно вести постоянно. Возглавляемое мной предприятие испытывает потребность в целых командах в бизнес-направлении. У нас на коммерческие проекты неоднократно были нужны сразу главный менеджер, финансист, юрист, экономист, управленцы в производственной части и собственно производственники. Причем люди были нужны с навыками не в оборонной отрасли, а в гражданской. Мы готовы деятельно участвовать в этом проекте и рассматриваем его результат как реальный банк кадров, в котором мы можем найти сотрудников для нашего предприятия. Мы работаем в собственных интересах: чем качественнее будет реализация проекта, тем больше шансов получить высокоэффективного сотрудника на завод.



Вице-президент АПХ «Мираторг» Михаил Скворцов:

Михаил Скворцов – Создание единого кадрового резерва в регионе — это правильное решение. Мы активно включились в работу: участвовали во всех подготовительных мероприятиях, подготовили ряд тестов для отбора кандидатов. Основные направления, которые нас интересуют: агрономия, ветеринария, инженерное направление и строители, потому что мы сейчас строим много объектов агропромышленного комплекса. С теми кандидатами, которые пройдут отбор, мы обязательно встретимся и предложим им ту работу, которая у нас есть. Надеемся, что наша команда пополнится хорошими кадрами. Глупо не использовать предлагаемый правительством инструмент для улучшения своего продукта. Потому что в совокупности мы все решаем одну задачу — развитие региона и страны.

На экспертную сессию были приглашены не только представители власти и крупных предприятий, но и активная молодежь. Молодые люди оценили презентацию проекта, и многие приняли решение поробовать свои силы.



Анастасия Артемова, студентка Тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ :

Анастасия Артемова – Очень здорово, что в нашей области начинает реализовываться такой проект, что можно пройти такое интересное обучение в команде, — это всегда эффективно. Проект интересен лично мне и как хороший старт для начала карьеры, и как возможность обучиться чему-то новому.



Алексей Дикшев, начальник сектора в ОАО «КБП»:

Алексей Дикшев – Хочу верить, что наша региональная программа для молодых специалистов будет насыщенной и интересной. Сейчас, если посмотреть список вакансий на руководящие должности, везде требуется опыт работы на аналогичной должности. Это замкнутый круг! Надеюсь, проект «Команда развития» сможет его разорвать и дать возможность карьерного роста молодым.



Узнать подробности проекта «Команда развития» и подать заявку на участие можно на сайте правительства Тульской области в отдельной вкладке komanda.tularegion.ru.