новости
новости
Регистрация
Осторожно: у моста на ул. Октябрьской в Туле отваливаются перила
Фото автора.

Осторожно: у моста на ул. Октябрьской в Туле отваливаются перила

Место повреждения находится над железной дорогой.

В редакцию Myslo обратилась жительница Зареченского округа Тулы. По словам девушки, на Московском путепроводе, который находится на ул. Октябрьской, начали отваливаться перила. Поврежденное место находится справа по ходу движения, если ехать в направлении к ул. Токарева. 

Побывав на месте, Myslo убедился: тулячка права.

Перила частично отошли от «тела» путепровода и висят прямо над железной дорогой. Внешне этот участок конструкции выглядит очень ненадежно и иногда угрожающе движется при проезде грузовых автомобилей. Того и гляди упадет на рельсы!

Судите сами:

Галерея
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 1
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 2
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 3
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 4
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 5
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 6
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 7
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 8
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 9
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 10
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 11
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 12
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 13
На улице Октябрьской в Туле рушится мост, Фото: 14
показать все фотографии


Как прокомментировали Myslo в администрации города, было проведено обследование указанного путепровода. В настоящее время подготовлена сметная и техническая документация на проведение работ по ремонту плит на пешеходной зоне и ограждений путепровода. Данные работы планируется выполнить в августе текущего года.

 

Московский путепровод сделан из железобетона, его длина — 190,8 м. Построен в 1961 году, реконструирован в 1994 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:05 +8
Другие статьи по темам
Событие
мостразрушаетсяМосковский путепроводтульский мостперилааварийный мост
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
Новые участники «Дикой Мяты»: Антоха МС, дальневосточный Linkin Park и Вася Васин
Новые участники «Дикой Мяты»: Антоха МС, дальневосточный Linkin Park и Вася Васин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.