Осторожно: у моста на ул. Октябрьской в Туле отваливаются перила

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В редакцию Myslo обратилась жительница Зареченского округа Тулы. По словам девушки, на Московском путепроводе, который находится на ул. Октябрьской, начали отваливаться перила. Поврежденное место находится справа по ходу движения, если ехать в направлении к ул. Токарева.



Побывав на месте, Myslo убедился: тулячка права.

Перила частично отошли от «тела» путепровода и висят прямо над железной дорогой. Внешне этот участок конструкции выглядит очень ненадежно и иногда угрожающе движется при проезде грузовых автомобилей. Того и гляди упадет на рельсы!

Судите сами:



Как прокомментировали Myslo в администрации города, было проведено обследование указанного путепровода. В настоящее время подготовлена сметная и техническая документация на проведение работ по ремонту плит на пешеходной зоне и ограждений путепровода. Данные работы планируется выполнить в августе текущего года.

Московский путепровод сделан из железобетона, его длина — 190,8 м. Построен в 1961 году, реконструирован в 1994 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии.