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Прокуратура завершила проверку по факту нападения собак на ребенка в Донском

Прокуратура завершила проверку по факту нападения собак на ребенка в Донском

Ведомство потребовало от главы администрации Донского и руководителя местной больницы устранить выясленные нарушения.

Прокуратурой города Донского проведена проверка по факту нападения бродячих собак на шестилетнюю девочку на детской площадке в районе д. 6 по улице Кирова микрорайона Центральный города Донского.

В ходе проверки прокуратурой города установлено, что администрацией муниципального образования 4 февраля и 22 марта 2019 года заключено 2 контракта на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, с ООО «Оскар». По заключенным контрактам услуги по отлову безнадзорных животных выполнены в полном объеме.

В настоящее время в Донском отлов безнадзорных (бродячих) животных не производится.

Администрацией города иной контракт на оказание услуг по отлову, по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, не заключен.

Согласно сводкам МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Донской» с 1 января 2019 года и по настоящее время в службу поступают звонки (сообщения) по фактам большого скопления бродячих собак, которые набрасываются на людей в различных микрорайонах города Донской.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти Донского вопросы местного значения, связанные с осуществлением мероприятий по охране жизни и здоровья людей, не решают надлежащим образом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки прокуратурой города 14 мая в адрес главы администрации Донского внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан в части обеспечения отлова безнадзорных животных.

В ГУЗ «Донская городская больница № 1» прокуратурой города Донского в ходе проверки установлено отсутствие  вакцины, которая применяется при профилактике бешенства.

По данному факту 14 мая в адрес главного врача ГУЗ «Донская городская больница № 1» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан.

Напомним, по факту нападения собаки на ребенка в Донском началась доследственная проверка. Ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

На шестилетнюю Алину Ткач 11 мая напали собаки, когда она гуляла во дворе.

– Мы все испытали большой шок от случившегося. Вызвали скорую и поехали в больницу на Бобрик-гору, дочке сделали промывание мыльной водой и повезли в Тулу в Ваныкинскую больницу — только там есть вакцина. В очереди мы просидели четыре часа. Алине наложили швы, сделали укол, впереди — еще пять уколов, и снова делать их нужно только в Туле, — рассказала Myslo мама девочки Анастасия.

Подробнее читайте в нашей статье здесь.

 

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:07 0
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