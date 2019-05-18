Туляк проведет неделю под арестом за невыплату семи штрафов

Мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Мировым судьей судебного участка №55 Зареченского судебного района Тулы К.Кашменских за несвоевременную уплату штрафов арестован на 7 суток.

Мужчина семь раз привлекался начальником ОП «Зареченский» УМВД России по Туле к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Все постановления о наложении штрафов вступили в законную силу, но в установленный законом срок Кашменский не уплатил ни одного.

В судебном заседании Кашменский вину в совершении административных правонарушений признал.

7 мая постановлениями мирового судьи судебного участка №55 Зареченского судебного района Тулы, мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.