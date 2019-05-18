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В 2019 году в Тульской области восстановят 116 гектаров леса

В 2019 году в Тульской области восстановят 116 гектаров леса

18 мая - Всероссийский день посадки леса.

К этому дню министерство природных ресурсов и экологии Тульской области под патронажем Рослесхоза ежегодно проводит акцию, цель которое – привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

В нынешнем году в акции приняли участие более 7 тысяч человек.

Высажено более 650 тысяч молодых деревьев различных пород, проведено 132 просветительских мероприятия в учебных заведениях региона, на лесных участках площадью более 180 000 кв. м (в том числе в местах отдыха граждан) проведена уборка мусора.

Национальный проект «Экология», в который входит федеральный проект «Сохранение лесов», реализуется и в Тульской области.

Его цель – сохранение лесов путем обеспечения баланса их выбытия и воспроизводства лесов.

На сегодня в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» лесовосстановительные мероприятия проведены на площади более 70 гектаров. Для повышения эффективности мероприятий по сохранению лесов приобретается лесохозяйственная и лесопожарная техника и оборудование.

Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» позволит восстановить лесные насаждения до конца года на территории порядка 116 гектаров. Это значит, что все вырубленные или погибшие лесные участки будут своевременно восстановлены.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:33 +2
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