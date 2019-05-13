Масштабная акция: жители Тульской области смогут проверить щитовидную железу

Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан.

17 и 18 мая в Тульской области пройдет профилактическая акция, направленная на раннее выявление заболеваний щитовидной железы. Такой масштабный день здоровья организован в регионе впервые. В акции примут участие 12 государственных медицинских учреждений.

Все желающие смогут пройти осмотр терапевта, врача общей практики и врача-эндокринолога, сдать кровь для проведения общего анализа и исследований на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ щитовидной железы, флюорографию и маммографию. Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан, а нуждающиеся пациенты получат направление на дальнейшее дообследование.

– В Тульской области на учете у эндокринологов состоит более 24,5 тысяч пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Из них – 1682 с диагнозом – рак щитовидной железы, – рассказывает Светлана Прилепа, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области. – По статистике снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится вся Россия, встречается у 10 – 30% населения. Аналогичная ситуация складывается в большинстве стран мира. При этом важно знать, что сегодня подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо!

Прием пройдет во всех 12 больницах одновременно 17 мая с 15.00 до 20.00 и 18 мая с 9.00 до 14.00. Для оптимальной загрузки врачей разработана географическая карта приема.

В прилагаемой таблице указано, в какие больницы могут обращаться жители тех или иных районов.