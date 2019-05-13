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Масштабная акция: жители Тульской области смогут проверить щитовидную железу

Масштабная акция: жители Тульской области смогут проверить щитовидную железу

Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан.

17 и 18 мая в Тульской области пройдет профилактическая акция, направленная на раннее выявление заболеваний щитовидной железы. Такой масштабный день здоровья организован в регионе впервые. В акции примут участие 12 государственных медицинских учреждений.

Все желающие смогут пройти осмотр терапевта, врача общей практики и врача-эндокринолога, сдать кровь для проведения общего анализа и исследований на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ щитовидной железы, флюорографию и маммографию. Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан, а нуждающиеся пациенты получат направление на дальнейшее дообследование.

– В Тульской области на учете у эндокринологов состоит более 24,5 тысяч пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Из них – 1682 с диагнозом – рак щитовидной железы, – рассказывает Светлана Прилепа, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области. – По статистике снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится вся Россия, встречается у 10 – 30% населения. Аналогичная ситуация складывается в большинстве стран мира. При этом важно знать, что сегодня подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо!

Прием пройдет во всех 12 больницах одновременно 17 мая с 15.00 до 20.00 и 18 мая с 9.00 до 14.00. Для оптимальной загрузки врачей разработана географическая карта приема.

В прилагаемой таблице указано, в какие больницы могут обращаться жители тех или иных районов.

Государственное учреждение здравоохранения Тульской области, в котором проводится День здоровья

Направляемое население

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г.Тулы им. Е.Г. Лазарева»

Население, прикрепленной к ГУЗ «Ленинская ЦРБ», Амбулатории п.Рассвет

Клинико-диагностический центр ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

Дубенский, Арсеньевский, Суворовский, Одоевский, Белевский районы

ГУЗ «Городская больница № 7 г.Тулы»

Население, прикрепленное к ГУЗ «ГБ №3 г.Тулы», ГУЗ «ГБ № 10 г.Тулы»

ГУЗ «Городская больница № 9 г.Тулы»

Население, прикрепленное к ГУЗ «ГБ № 11»

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им.Л.Н. Толстого»

Население, прикрепленное к ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», Щекинский район

ГУЗ «Алексинская районная больница им. проф. В.Ф. Снегирева»

Ясногорский, Заокский районы

ГУЗ «Ефремовская районная больница им.А.И. Козлова»

Куркинский, Тепло-Огаревский районы

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»

Жители района

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»

Жители района

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

г.Донской, Веневский, Кимовский районы, п.Грицово

ГУЗ «Плавская центральная районная больница»

Жители Плавского и Чернского районов

ГУЗ «Узловская районная больница»

Жители района

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:24 +1
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