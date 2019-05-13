Масштабная акция: жители Тульской области смогут проверить щитовидную железу
Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан.
17 и 18 мая в Тульской области пройдет профилактическая акция, направленная на раннее выявление заболеваний щитовидной железы. Такой масштабный день здоровья организован в регионе впервые. В акции примут участие 12 государственных медицинских учреждений.
Все желающие смогут пройти осмотр терапевта, врача общей практики и врача-эндокринолога, сдать кровь для проведения общего анализа и исследований на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ щитовидной железы, флюорографию и маммографию. Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан, а нуждающиеся пациенты получат направление на дальнейшее дообследование.
– В Тульской области на учете у эндокринологов состоит более 24,5 тысяч пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Из них – 1682 с диагнозом – рак щитовидной железы, – рассказывает Светлана Прилепа, главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области. – По статистике снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится вся Россия, встречается у 10 – 30% населения. Аналогичная ситуация складывается в большинстве стран мира. При этом важно знать, что сегодня подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо!
Прием пройдет во всех 12 больницах одновременно 17 мая с 15.00 до 20.00 и 18 мая с 9.00 до 14.00. Для оптимальной загрузки врачей разработана географическая карта приема.
В прилагаемой таблице указано, в какие больницы могут обращаться жители тех или иных районов.
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Государственное учреждение здравоохранения Тульской области, в котором проводится День здоровья
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Направляемое население
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ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г.Тулы им. Е.Г. Лазарева»
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Население, прикрепленной к ГУЗ «Ленинская ЦРБ», Амбулатории п.Рассвет
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Клинико-диагностический центр ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»
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Дубенский, Арсеньевский, Суворовский, Одоевский, Белевский районы
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ГУЗ «Городская больница № 7 г.Тулы»
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Население, прикрепленное к ГУЗ «ГБ №3 г.Тулы», ГУЗ «ГБ № 10 г.Тулы»
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ГУЗ «Городская больница № 9 г.Тулы»
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Население, прикрепленное к ГУЗ «ГБ № 11»
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ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им.Л.Н. Толстого»
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Население, прикрепленное к ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», Щекинский район
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ГУЗ «Алексинская районная больница им. проф. В.Ф. Снегирева»
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Ясногорский, Заокский районы
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ГУЗ «Ефремовская районная больница им.А.И. Козлова»
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Куркинский, Тепло-Огаревский районы
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ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»
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Жители района
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ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»
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Жители района
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ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
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г.Донской, Веневский, Кимовский районы, п.Грицово
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ГУЗ «Плавская центральная районная больница»
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Жители Плавского и Чернского районов
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ГУЗ «Узловская районная больница»
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Жители района