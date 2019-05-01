Под Тулой ветеран живет в столетнем доме без удобств

Фото Дмитрия Дзюбина.

87-летняя Надежда Акинцева живет в доме без воды и туалета. Но чиновники считают такие условия слишком шикарными для получения квартиры.

В небольшой домик на ул. Песчаной, 4 в Алексине, кажется, цивилизация так и не пришла. Здесь нет водоснабжения, канализации и даже дачного туалета. В таких условиях тяжело существовать даже молодому человеку, но здесь живет 87-летняя Надежда Яковлевна Акинцева. Она ветеран Великой Отечественной войны, тяжело передвигается и практически лишена зрения.

Надежда Яковлевна вспоминает: этот дом еще видел немцев во время войны. Одна часть дома была построена до 1930 года, другая, более современная, — в 1957-м. Несмотря на такой внушительный возраст, снаружи дом выглядит нормально. Чистоту и опрятность в нем поддерживает семья Надежды Яковлевны. Но им по силам только косметический ремонт. Со временем дом покосился, деревянный пол просел и сильно деформировался. Из-за неровного пола пенсионерка уже однажды оступилась и сломала шейку бедра.

- В последнее время, конечно, стало сложно, — говорит дочь ветерана Раиса Дурова. — Раньше мама жила в этом доме хорошо, уличный туалет есть на соседнем участке, где живут наши родственники, у них же небольшая ванна. И тогда мы не били тревогу, справлялись, как могли, сами. Но когда мама стала плохо ходить и на 90% потеряла зрение, ситуация изменилась. Мама с трудом передвигается по дому и дойти до соседнего дома уже не может.

Мыться приходится в тазике, в туалет сходить можно только в ведро. Конечно, мы ее не бросаем: каждый день приезжаем помогать, но понимаем, что старому человеку в таких условиях непросто.

Купить новое жилье у нас возможности нет, а проводить водопровод в такое здание просто бессмысленно, дом может не перенести таких серьезных строительных работ.

На помощь Надежде Яковлевне приходят и друзья семьи. Например, Алексей Фефилов постоянно на связи с родственниками пенсионерки:

- Знаю, как им тяжело. У детей тоже не маленький возраст, дочери уже 67 лет, есть проблемы со здоровьем. Но самое обидное, что с экранов нам говорят, что ветеранов обеспечивают жильем, а Надежда Яковлевна за свою жизнь даже не попробовала жить в комфортной современной квартире с удобствами. Обидно, что ветерану приходится выпрашивать жилье.

По закону, ветеранам действительно полагается жилье, но не всем. В Указе Президента РФ от 07.05.2008 № 714 говорится о необходимости обеспечить жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов войны, выделить им субсидию на приобретение жилья.

Но Надежду Яковлевну Акинцеву нуждающейся власти признавать отказываются.

Проблема в том, что дом признают пригодным для жилья. Кроме того, на 48 кв. м Надежда Яковлевна прописана одна, а значит, и жилой площадью она обеспечена сполна. То, что в таком доме 87-летний человек не сможет обеспечить себе нормальное существование, остается за кадром. То есть, если бы родственники не ухаживали за домом и довели его до состояния разрухи или если бы пенсионерка фиктивно прописала к себе всех родственников, тогда ей бы выделили квартиру. Но сейчас под статус нуждающейся Надежда Яковлевна не подходит, а значит, и проблем с жильем у нее нет.

Родственники обращались за помощью к властям, но те помочь отказались. Вот выдержки из официальных ответов чиновников, полученные в апреле 2019 года.

Руководитель аппарата администрации МО город Алексин Игорь Ананьев:

Игорь Ананьев - Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений либо собственниками жилых помещений и обеспеченные площадью не более 11 кв. м общей площади на каждого члена семьи… Сообщаем, что согласно пункту 41 указанного Положения основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания не может служить отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме.



Директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова:

Инна Щербакова - Поскольку общая площадь жилого дома, в котором зарегистрирована Надежда Яковлевна, на одного члена семьи составляет больше учетной нормы жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещения — 11 кв. м, то она считается обеспеченной жилым помещением.

– Другим основанием для признания граждан нуждающимися в жилом помещении является их проживание в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Одновременно сообщаем, что средства на оплату работ проектно-изыскательной организации по обследованию элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения в бюджете муниципального образования не предусмотрены. Данный вопрос решается гражданами самостоятельно.

Это значит, что Надежде Яковлевне нужно за свои деньги заказать строительную экспертизу, которая стоит около 30 тысяч рублей.

- В преддверии 9 Мая у нас любят проводить всякие акции, показывающие, что мы помним о ветеранах, — говорит Алексей Фефилов. — От нас же отписываются стандартными фразами, но к каждому нужен индивидуальный подход. Мы очень хотим, чтобы на нас обратили внимание!