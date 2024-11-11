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Дни молодой фотографии

Дни молодой фотографии

С 15 по 28 ноября кластере «Октава» пройдет фестиваль «Дни молодой фотографии» и конкурс для фотографов.

Что будет: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, фотохудожников, фотожурналистов, фоторедакторов, корреспондентов из разных городов. Тех, кто хочет попробовать себя в фотоискусстве, ожидают мастер-классы по визуальным экспериментам, инструментам продвижения фотографа, где можно получить советы от профессионалов, а также лично познакомиться с фотохудожниками.  

Среди экспертов: Мария Завьялова (Калуга) – фотограф, член Союза фотохудожников России; Наталья Ударцева (Москва) – журналист, фоторедактор, преподаватель и эксперт фотографии, куратор масштабных фотопроектов и более 300 выставочных проектов; Александр Завьялов (Смоленск) – фотохудожник, работающий с автопортретами, член Союза фотохудожников России, стипендиат Министерства культуры РФ; Андрей Поликанов (Москва) – экс-директор фотослужбы журналов «Русский Репортер» и фоторедактор «Поле.Медиа»; Андрей Чежин (Санкт-Петербург) – мастер современной российской фотографии, художник; Фёдор Лавров (Москва) – фотожурналист, документальный фотограф, член союза фотохудожников России, магистр искусствоведения, преподаватель журналистики по программе Liberal Arts в РАНХиГС; Елена Холкина (Москва) – художница, хореограф и независимый издатель из Москвы; Алексей Пирязев (Тула) – фотокорреспондент газеты «Слобода», портала «MYSLO» и журнала «Модный город» со стажем 10 лет; Руслан Митин (Тула) – фотограф со стажем 10 лет, который работает с российскими и международными брендами, снимает по всему миру от Мурманска до Сочи, от Алтая до Перу, а также ведет курс по мобильной фотографии.

«Молодая фотография» – масштабный всероссийский проект. Тула четвертый раз принимает лучшие авторские серии фотографов и художников, работающих с фотографией.

Организаторы представят выставку лучших авторских проектов – победителей портфолио-ревю фестиваля «Молодая фотография-2023», а портфолио-ревю пройдет с привлечением опытных экспертов, среди которых Мария Завьялова (Калуга), Александр Завьялов (Смоленск), Фёдор Лавров (Москва), Андрей Поликанов (Москва), Наталья Ударцева (Москва). Выставка откроется 15 ноября, в 18:00. Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
15 ноября 2024, пятница
18:00
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16 ноября 2024, суббота
18:00
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17 ноября 2024, воскресенье
18:00
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