Кто стал чемпионом Оружейной лиги КВН в 2024 году?

Фото Екатерины Беловой.

Этот финал получился немногочисленным — всего четыре команды. Но от этого событие не стало менее фееричным.

Финал Оружейной лиги КВН по традиции прошел в концертном зале ТулГУ и собрал почти полный зал зрителей. В этом году за путевку на фестиваль в Сочи (именно такой приз ждал победителя) боролись четыре команды:

«На диване», Тула,

«Таков путь», Москва,

«Ангелы Чарли», Тула — Белгород,

«Патриоты юмора», Плавск.

Такого тульского финала не было уже давно: три команды из оружейной столицы и одна московская, но хороша знакомая тульским поклонникам КВН по прошлому сезону.

Оценивали выступления: врио директора Тульского областного центра молодежи Вячеслав Родионов, певица Ольга Савосина, вице-чемпион Высшей лиги КВН 2023 и чемпион Премьер-лиги КВН 2020 в составе команды «Росы» Анна Черкашина, вице-чемпион Высшей лиги КВН 2023 в составе команды «Атомная сборная» и сокомандник Анны Александр Лебедев, а также редактор Оружейной лиги КВН Евгений Лазукин.

Игра получилась необычной. Команды показали себя на четырех конкурсах: приветствие, ситуация с жюри, музыкальное домашнее задание и, можно сказать, новинка сезона — капитанский конкурс.

Первыми приветствие показали «Патриоты юмора». У ребят отличная вокалистка Ирада, поэтому они решили зажечь с первых минут. Команда много пела, а на сцене появились даже полуголые гитаристы.

— Пацаны, а что вы тут телами светите?

— Так Ирада отказалась.

А еще «Патриоты юмора» пригласили тульскую звезду Алексея Гайворонского — того самого парня с колонкой на велосипеде.

— Что вы тут делаете? Вы уже всех бесите! — сказали ребята на сцене.

— Это и была моя цель! — ответил Леха.

Второй стала команда «Таков путь». Многое вытащил на себе фронтмен Женя Антонов — молодец, политик, лидер и боец.

В одном из номеров он облачился в Джокера:

— Вот ты будешь женщиной-крошкой. Не дай бог увижу тебя в кровати.

Третьи — туляки. Команда «На диване» много шутила о том, что играют в лиге уже шестой сезон. Один из участников пообещал:

— Вы уже 6 лет играете в Оружейной лиге. Я вас выведу отсюда!

А еще показали миниатюру о том, как люди в последнее время беспокоятся о своих собаках.

Завершила конкурс «приветствие» команда «Ангелы Чарли». Они сразу стали любимцами зала.

Многое было завязано на образе Волан-де-Морта. А когда под маской Того-кого-нельзя-называть оказалась капитан команды Лиза, все стало понятно:

— Так вот почему Темный лорд злой — внутри баба!

Девчонки выяснили, что средний возраст команды — 30, поэтому решили казнить тридцатку. Было весело!

Вторым конкурсом стал капитанский. И судя по реакции зала, он не очень удался. Евгений из команды «Таков путь» удивлял фокусами и миниатюрой про ежика с насморком, Иван Мартиросов из команды «На диване» разбирал коробку со своими детскими игрушками и ел острый перец, а Дмитрий Шевченко («Патриоты юмора») показывал свой телефон и переписки с мамой.

Больше всего зал смеялся во время мамского стендапа Лизы Стратилатовой из «Ангелов Чарли».

— Застрахованный ребенок — это не «Слезай аккуратно с дерева!», а «Слабо спрыгнуть, как человек-паук?»

Мамы оценили.

Ярким был музыкальный конкурс. «Таков путь» представил номер о том, как чужак попал на необитаемый остров, переоделся в домашнее и пошел искать вождя.

— Вождь и тишина — это мавзолей.

Залу такое понравилось.

«Патриоты юмора» представили самый невероятный кроссовер (художественное произведение, в котором смешиваются элементы и герои нескольких независимых вымышленных вселенных. — Прим. авт.).

Они справлялись с зомби-апокалипсисом, сражались с Дартом Вейдером и избавлялись от Человека-паука. Главными злодеями оказались Фиксики. Они смогли сломать всю технику, кроме «Нокии».

«Ангелы Чарли» представили криминальный детектив «Полуночный душегуб 8». Детектив и российский следователь пытались раскрыть преступление.

— Одно дело я не смогла разгадать: зачем в парке поменяли забор на точно такой же?

***

— Я бы искала там, где никто не стал бы искать.

— В декольте Иришки Чики-пики?

Снова было круто!

Последней стала команда «На диване». Они представили свою фантазию на фильм «Один дома». Кевин ленился и ел чипсы перед телевизором, а мокрые бандиты были неотразимы.

Номер получился трогательным: Иван вышел на сцену с семьей. И признался, что у него семьи две — жена и дочь и КВН. Было мило.

— Вот молодец, Ванёк: в Год семьи две семьи завел.

Итог игры получился таким:

Третье место — 16,4 б. — «На диване», «Патриоты юмора».

Второе место — 18,8 б. — «Таков путь».

Первое место — 19,2 б. — «Ангелы Чарли».

Лучшими актером и актрисой сезона стали Антон Бенца из команды «На диване» и Анастасия Ульянова из «Ангелов Чарли».