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Mr. Nobody – теперь всегда № 1

Mr. Nobody – теперь всегда № 1

Один из самых первых пользователей Myslo, который оставался с порталом до конца своих дней, с сегодняшнего дня и навсегда — на вершине рейтинга Myslo-люди.

Олег, он же Mr. Nobody, он же Нободь, 10 ноября покинул этот бренный мир. Он был любимцем пользователей Myslo, да и редакции, не скроем.

Очень душевный пост про него написала Светлана Тульская, почитайте!

Пост собрал 11k просмотров, более 120 лайков, более 100 комментариев, при этом добрых, что на Myslo — совершеннейшая редкость, почти что чудо. Ему даже стихи в комментариях писали

В комментах пользователи предложили увековечить акк Mr. Nobody.

Что ж, идея неплоха!

Теперь он всегда номер один в рейтинге Myslo-люди:

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Автор:
вчера, в 14:30 +38
 

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